فەرهاد ئەترووشی نەخشەڕێگەیەک بۆ پاراستنی سەقامگیریی عێراق دەخاتە روو

جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق، لە ساڵیادی دامەزراندنی هەردوو حزبی شیوعیی عێراق و کوردستاندا، جەختی لە گرنگیی بەهێزکردنی هەماهەنگیی نێوان هێزە سیاسییەکان کردەوە بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئاڵنگارییە ئەمنییەکانی ناوچەکە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 31ـی ئاداری 2026، فەرهاد ئەترووشی، جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق، لە راگەیەنراوێکدا کە لە نووسینگەی بلاوی کردووەتەوە، پیرۆزبایی ساڵیادی دامەزراندنی لە هەردوو حزبی شیوعیی عێراق و حزبی شیوعیی کوردستان کرد.

ئەترووشی ئاماژەی بە مێژووی دوورودرێژی ئەو دوو حزبە کرد کە لە (31ـی ئاداری 1934) دامەزراون و مێژوویەکی پڕیان لە خەبات، تێکۆشان و قوربانی لە پێناو بەدیهێنانی ئازادی و دادپەروەریی کۆمەڵایەتیدا تۆمار کردووە.

جێگری سەرۆکی پەرلەمان جەختی لەوە کردەوە کە لەم قۆناغە تایبەت و هەستیارەدا، بە تایبەت لەگەڵ بەردەوامیی جەنگ و ململانێ سەربازییەکان لە ناوچەکەدا، پێویستییەکی مێژوویی هەیە بۆ بەهێزکردنی هەماهەنگی و هاوکاریی هاوبەش لە نێوان تەواوی هێزە سیاسی و حزبە نیشتمانییەکاندا.

هەروەها ئاماژەی بە گرنگیی پشتیوانیکردنی هەموو ئەو هەوڵانە کرد کە ئامانجیان پاراستنی ئاسایش و سەقامگیریی وڵاتە لەم هەلومەرجە ئاڵۆزەدا، بۆ ئەوەی عێراق لە لێکەوتە نەرێنییەکانی گرژییەکانی ناوچەکە دوور بخرێتەوە.