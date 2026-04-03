پارێزگاری هەولێر دەنگۆی دانانی پرسەی بەرپرسێکی رژێمی پێشوو لە شارەکە رەت دەکاتەوە

پارێزگاری هەولێر، سەرلەبەری ئەو دەنگۆیانەی رەت کردەوە کە باس لە بەڕێوەچوونی پرسەی بەرپرسێکی رژێمی پێشوو لە شاری هەولێر دەکەن و جەختی کردەوە کە ئەم هەواڵانە دوورن لە راستی.

هەینی، 3ـی نیسانی 2026، ئومێد خۆشناو، پارێزگاری هەولێر، روونکردنەوەیەکی سەبارەت بەو دەنگۆیانە بڵاوکردەوە کە لە چەند کەناڵ و پەیجێکی تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بڵاو کراوەتەوە، کە گوایە بەرپرسێکی رژێمی پێشوو لە شاری هەولێر کۆچی دوایی کردووە و سێ رۆژ پرسەی بۆ دادەنرێت.

پارێزگار بە هەموو شێوەیەک ئەم هەواڵەی بە "بێبنەما" وەسف کرد و دووپاتی کردەوە، کە ئەم دەنگۆیانە دوورن لە راستی و هیچ بنەمایەکیان نییە، پرسەی ئەو بەرپرسەش لە هەولێر بەڕێوە نەچووە و بەڕێوەش ناچێت.

لە روونکردنەوەکەدا هاتووە: "بۆ رای گشتی روونی دەکەینەوە، بە داخەوە وەک پیشەی هەمیشەییان چەند کەناڵێکی دوور لە مۆڕاڵ هەولێریان بە ئامانج گرتووە، بۆیەش لەسەر ئەو هەواڵە ناڕاستە بینیمان چەند کەسێکی بەرپرسی نائاگا قسە و لێدوانیان لەسەر ئەو بابەتە داوە."

پارێزگاری هەولێر هۆشداری توندی دا و رایگەیاند: "لێرەوە رایدەگەیەنین، بە مافی خۆمانی دەزانین هەر کەسێک لە هەر پلە و پۆستێک بێت، لەگەڵ تەواوی ئەو کەناڵانەی کە ئەم جۆرە هەواڵە ناڕاستانەیان بڵاو کردبێتەوە، رووبەڕووی لێپرسینەوە و رێکاری توندی یاسایییان بکەینەوە."