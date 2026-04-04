سەرۆک بارزانی: رۆژنامەی خەبات بە درێژایی دەرچوونییەوە زمانحاڵی گەلی كوردستان بووە
ئەمڕۆ شەممە، 04ـی نیسانی 2026، سەرۆک بارزانی پەیامێکی پیرۆزبایی بە بۆنەی 67ـەمین ساڵیادی دەرچوونی رۆژنامەی خەبات بڵاوکردەوە.
سەرۆک بارزانی بەم بۆنەیەوە پیرۆزبایی لە سەرنووسەر، نووسەر و رۆژنامەنووسانی رۆژنامەی خەبات و خوێنەرانی کوردستان دەکات.
سەرۆک بارزانی جەختی کردووەتەوە "رۆژنامەی خەبات نەک تەنیا زمانحاڵی پارتی دیموکراتی کوردستانە، بەڵکوو بە درێژایی دەرچوونییەوە وەك زمانحاڵی گەلی كوردستان بووە و هەمیشە بەرپرسیارانە و پیشەییانە کاری خۆی ئەنجام داوە".
سەرۆک بارزانی لەم یادەدا داوا لە سەرنووسەر و ستافی رۆژنامەکە دەکات، "لەسەر رێبازی نەتەوەیی و نیشتمانی و بەرگریكردن لە بەها بەرزەكانی گەلی كوردستان بەردەوام بن و هیوای سەركەوتن و بەردەوامیتان بۆ دەخوازم".