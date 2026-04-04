سەرۆک بارزانی: رۆژنامەی خەبات بە درێژایی دەرچوونییەوە زمانحاڵی گەلی كوردستان بووە

2026-04-04 13:58

ئەمڕۆ شەممە، 04ـی نیسانی 2026، سەرۆک بارزانی پەیامێکی پیرۆزبایی بە بۆنەی 67ـەمین ساڵیادی دەرچوونی رۆژنامەی خەبات بڵاوکردەوە.

سەرۆک بارزانی بەم بۆنەیەوە پیرۆزبایی لە سەرنووسەر، نووسەر و رۆژنامەنووسانی رۆژنامەی خەبات و خوێنەرانی کوردستان دەکات.

سەرۆک بارزانی جەختی کردووەتەوە "رۆژنامەی خەبات نەک تەنیا زمانحاڵی پارتی دیموکراتی کوردستانە، بەڵکوو بە درێژایی دەرچوونییەوە وەك زمانحاڵی گەلی كوردستان بووە و هەمیشە بەرپرسیارانە و پیشەییانە کاری خۆی ئەنجام داوە".

سەرۆک بارزانی لەم یادەدا داوا لە سەرنووسەر و ستافی رۆژنامەکە دەکات، "لەسەر رێبازی نەتەوەیی و نیشتمانی و بەرگریكردن لە بەها بەرزەكانی گەلی كوردستان بەردەوام بن و هیوای سەركەوتن و بەردەوامیتان بۆ دەخوازم".