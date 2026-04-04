ئەنبار.. هەوڵێکی بەقاچاخبردنی ماددەی هۆشبەر لە رێگەی باڵۆنەوە پووچەڵ کرایەوە

2026-04-04 14:48

فەرماندەیی هێزەکانی پاسەوانی سنووری عێراق رێگرییان لە هەوڵێکی قاچاخچێتی ماددەی هۆشبەر کە لە رێگەی باڵۆنەوە لەسەر سنوورە نێودەوڵەتییەکانی رۆژئاوای پارێزگای ئەنبار ئەنجام دەدرا.

ئەمڕۆ شەممە، 4ـی نیسانی 2026، فەرماندەیی هێزەکانی پاسەوانی سنووری عێراق لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، لە رێگەی کامێرای گەرمییەوە جووڵەی چەند باڵۆنێکی هەواییان لەسەر سنوور تۆمارکردووە.

لە راگەیەندراوەکەدا ئاماژە بەوەش دراوە، هێزەکان توانییان باڵۆنەکان بخەنە خوارەوە و دەست بەسەر نزیکەی 489 هەزار حەبی هۆشبەردا بگرن کە ئامادەکرابوون بۆ ناو خاکی عێراق.

راشیگەیاند، هێزەکانی پاسەوانی سنوور بەوریاییەوە کار بۆ پاراستنی ئاسایشی وڵات و رووبەڕووبوونەوەی هەموو جۆرە هەوڵێکی دزەکردن و قاچاخی، تەنانەت ئەگەر بە شێوازی نوێ و نائاساییش بن، دەکەن.