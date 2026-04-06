حەشدی شەعبی راگەیەندراوێکی لەسەر هێرشەکانی ئەمڕۆی سەر هێزەکانیان بڵاوکردەوە
دەستەی حەشدی شەعبی لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، بەرەبەیانی ئەمڕۆ دووشەممە، 6ـی نیسانی 2026، ئەمریکا و ئیسرائیل هێرشیان کردە سەر دوو شوێنی هێزەکانی حەشدی شەعبی.
لە راگەیەندراوەکەی حەشدی شەعبی دا هاتووە، کاتژمێر 2:38 خولەکی بەرەبەیانی ئەمڕۆ، بارەگای هەواڵگری لیوای 25، لە فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنەکانی نەینەوا لە کەرتی حەزەر، کرایە ئامانج.
حەشدی شەعبی ئاماژەی بەوەش دا، دوای ئەم هێرشە لە کاتژمێر 3:00 چوار هێرشی ئاسمانی دیکە کرایە سەر فەوجی 4ـی سەر بە لیوای 52، لە فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنەکانی باکوور و رۆژهەڵاتی دیجلە، لە فڕۆکەخانەی حلیوە لە قەزای خورماتوو.
دەستەی حەشدی شەعبی راشیگەیاند، هێرشەکە هیچ زیانێکی گیانی لێنەکەوتووەتەوە.
لە 28ـی شوباتی 2026، ئۆپەراسیۆنی سەربازیی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر ئێران دەستیپێکرد، لەوکاتەوە جەنگەکە ناوچەیەکی بەرفراوانی گرتووەتەوە کە حەشدی شەعبیش بەدەر نەبووە لە هێرشەکانی ئەمریکا و چەندین چەکدارییان لە ئەنجامی هێرشە ئامسانییەکان دا کوژراوە.