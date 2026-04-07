فەرماندەیەکی حەشدی شەعبی: تەنیا شەوی رابردوو حەوت جار هێرشی ئاسمانی کراوەتە سەر هێزەکانمان

فەرماندەیەکی حەشدی شەعبی رایگەیاند، تەنیا شەوی رابردوو حەوت جار بارەگاکانیان لە پارێزگای ئەنبار بۆردوومان کراون.

قاسم موسڵیح، فەرماندەی یەکەی ئۆپەراسیۆنی حەشدی شەعبی لە سنووری پارێزگای ئەنبار لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، شەوی رابردوو بارەگەکانیان لە ناوچە جیاوازەکانی ئەنبار بە چڕی بۆردوومانکراون، بەجۆرێک تەنیا لەو شەوەدا حەوت جار بۆردومان کراون.

فەرماندەکە باسی لەوەشکردووە، هێرشەکان لەلایەن فڕۆکە جەنگییەکانی ئیسرائیل و ئەمریکاوە ئەنجامدراون، سەرباری زیانێکی زۆر بە بارەگاکانیان، ژمارەیەک ئۆتۆمبێلی سەربازیشیان زیانیان بەرکەوتووە، بەڵام هیچ زیانێکی گیانی تۆمار نەکراوە.