حەشدی شەعبی کوژرانی چەکدارێکی راگەیاند

دەستەی حەشدی شەعبی رایگەیاند، لە هێرشەکەی بەرەبەیانی ئەمڕۆ سێشەممە، لە پارێزگای ئەنبار ، چەکدارێکیان کوژراوە.

دەستەی حەشدی شەعبی لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، لە کاتژمێر 4:00ـی بەرەبەیانی ئەمڕۆ سێشەممە، 7ـی ئاداری 2026، هێرشی ئاسمانی کرایە سەر لیوای 45ـی سەر بە فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنی جەزیرەی حەشدی شەعبی لە قەزای قائیم سەر بە پارێزگای ئەنبار.

لە راگەیەندراوەکەی حەشدی شەعبی دا هاتووە، لە هێرشەکەی سەر لیوای 45 کە لەلایەن ئەمریکا و ئیسرائیل کراوە، چەکدارێکیان کوژراوە.

ئاماژەی بەوەش کرد، هێزەکانیان بەردەوامن لەسەر ئەرکەکانیان و دڵنیایشی دا، سەرەڕای هێرشکردنە سەر شوێنەکانیان، ئامادەیی تەواویان هەیە بۆ پاراستنی ئەمن و ئاسایشی وڵات.

ئەمە لەکاتێکدایە قاسم موسڵیح، فەرماندەی یەکەی ئۆپەراسیۆنی حەشدی شەعبی لە سنووری پارێزگای ئەنبار لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، شەوی رابردوو بارەگەکانیان لە ناوچە جیاوازەکانی ئەنبار بە چڕی بۆردوومانکراون، بەجۆرێک تەنیا لەو شەوەدا حەوت جار بۆردومان کراون.

فەرماندەکە باسی لەوەشکردووە، هێرشەکان لەلایەن فڕۆکە جەنگییەکانی ئیسرائیل و ئەمریکاوە ئەنجامدراون، سەرباری زیانێکی زۆر بە بارەگاکانیان، ژمارەیەک ئۆتۆمبێلی سەربازیشیان زیانیان بەرکەوتووە، بەڵام هیچ زیانێکی گیانی تۆمار نەکراوە.