رەوەندی کوردی کولتووری نەتەوەیی بە جیهان دەناسێنێت

پێش کاتژمێرێک

ناوەندی رەوەندی کوردستانی لە بەلجیکا بەشدارییەکی کارای لە فێستیڤاڵی جیهانیی شاری لێۆڤن کرد و لە رێگەی نمایشکردنی جلوبەرگ و کەلەپووری رەسەنی کوردییەوە، سەرنجی نوێنەرانی گەلانی جیهانی بۆ لای ناسنامەی نەتەوەیی کورد راکێشا.

لەسەر بانگهێشتی فەرمیی شارەوانیی لێۆڤن، رۆژی شەممە 6ـی حوزەیرانی 2026، شاندێکی ناوەندی رەوەندی کوردستان-بەلجیکا بە سەرپەرشتیی ناسک نەسیری، بەرپرسی ناوەند و بە ئامادەبوونی سەیران زاویەتی، بەرپرسی کۆمیتەی یەکێتیی ئافرەتان، بەشدارییان لە ڤێستیڤاڵی کولتووریی جیهانیی ئەو شارەدا کرد.

لەم چالاکییە نێودەوڵەتییەدا، شاندی کورد تابلۆیەکی رەنگینیان لە رەسەنایەتیی نەتەوەیی پێشکەش کرد. نمایشکردنی جلوبەرگی رەسەنی کوردی، بەرهەمە دەستکردەکان و خشڵی کوردەواری لە پاڵ شەکانەوەی ئاڵای کوردستاندا، پێشوازییەکی گەرمیان لەلایەن میوانان و نوێنەرانی وڵاتانی دیکەوە لێ کرا.

ئەم فێستیڤاڵە کە دەرفەتێکی گرنگ بوو بۆ بەیەکگەیشتنی کولتوورەکان، بووە هۆی ئەوەی بیانییەکان لە نزیکەوە ئاشنای مێژوو و کەلەپووری دەوڵەمەندی گەلی کورد ببن. ئامادەیی شاندی کورد لەم جۆرە کۆڕبەندە جیهانییانەدا نیشانەی کارایی رەوەندی کوردییە لە تاراوگە بۆ پاراستنی ناسنامەی نیشتمانی و دروستکردنی پردی پەیوەندی لەگەڵ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی.

بەشداربووانی کورد جەختیان لەوە کردەوە کە ئامانجیان لەم چالاکییە، پیشاندانی دیوە شارستانی و ئاشتیخوازەکەی کوردستانە بە جیهان و کارکردنە بۆ بەهێزکردنی پەیوەندییە کولتوورییەکان لە وڵاتی بەلجیکا.