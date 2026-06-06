پێشەوا هەورامانی: کردارەکانی سەرۆکوەزیران دەنگ و سەدایان لە گوێی هەموو خەڵکە

"سەرۆکی حکوومەت بە توندی دژی قاچاخی و کارگەکانی بەرهەمهێنانی ماددەی هۆشبەرە"

پێش دوو کاتژمێر

پێشەوا هەورامانی ئاشکرای کرد، کە سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی، پاڵپشتی لە رێککەوتنی سیاسی دەکات، بەڵام بەرامبەر بە قاچاخی، ماددەی هۆشبەر و شێواندنی کەرامەتی هاووڵاتیان خاوەن هەڵوێستێکی توند و نەگۆڕە.

شەممە، 6ـی حوزەیرانی 2026، پێشەوا هەورامانی، لە بابەتێکدا تیشکی خستە سەر بنەما ئیداری و سیاسییەکانی مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان و هەڵوێستی بەرامبەر بە شێوازی بەڕێوەبردنی وڵات روون کردەوە.

هەورامانی لە رێگەی گێڕانەوەی بەسەرهاتێکەوە ئاماژەی بەوە کردووە، کاتێک پێشنیازی بۆ سەرۆکوەزیران کردووە کە چارەسەرکردنی فڵان بابەت دەکرێت سوودی لە کاتی هەڵبژاردنەکاندا هەبێت، بەڵام مەسرور بارزانی پێشنیازەکەی رەتکردووەتەوە و رایگەیاندووە: "بە جیدیتە داوای چارە بۆ شتێک دەکەی کە بە قاچاخ داخڵکراوە لە سنوورەکان، قەت شتی وا باس مەکەن کە ئەزانن لەگەڵ بنەماکانی ئێمە یەک ناگرێتەوە، هەتا ئەگەر هەزاران دەنگیشی پێ بەدەست هات، ئێمە بە رێگای راست و خزمەت و پرۆژە دەنگ کۆدەکەینەوە نەک شتی دیکە، ئەی چۆن جیاواز بین لە خەڵکی دیکە."

هەورامانی ئاماژەی بەوە کردووە، کە مەسرور بارزانی لە نزیکەوە کەسایەتییەکی ئارامی هەیە و هەمیشە بەرپرسان ئاڕاستە دەکات کە رێزی خەڵک بگرن و لە خزمەتیاندا بن، هەمیشە پێیان دەڵێت: خەڵک نەبێت ئێوە کێن؟

هاوکات باسی لەوە کرد: "لە ماوەی ئەم کابینەیەدا، ژمارە و داتاکان بە روونی دەریدەخەن کە چۆن هەرێمی کوردستان بەرەو قۆناغێکی نوێ هەنگاوی ناوە و هاووڵاتییانیش شایەدی بۆ ئەم راستییە دەدەن."

بە پێی نووسینەکەی پێشەوا هەورامانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێم هەمیشە دەرگای گفتوگۆ و رێککەوتنی بۆ چارەکردنی کێشەکان کراوەیە، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا توندە بەرامبەر بەوانەی بە رۆژی رووناک خەڵک تیرۆر دەکەن، سیاسی زیندانی دەکەن، رۆژنامەنووس دەکوژن، ئازاری سەرۆک حزب دەدەن و ناچاری رێککەوتنی دەکەن.

هەورامانی ئەوەشی خستووەتە روو، کە سەرۆکی حکوومەت بە توندی دژی دیاردەی قاچاخی و کارگەکانی بەرهەمهێنانی ماددەی هۆشبەرە و، پێداگری دەکات لەسەر ئەوەی داهاتی شارەکان تەنیا بۆ خزمەتگوزاری ناوخۆیی خۆیان تەرخان بکرێت. هاوکات دەیەوێت پێشمەرگە لەبری ئاگرباراندن بەسەر خەڵکی کورد زمان و پێشێلکاری مافی مرۆڤ و تەعزیبی خەڵک و کاری نامرۆڤانە لە زیندانەکان، خزمەتکار و پارێزەر بێت وەک هەمیشە و بەو جۆرەی ناوبانگی هەیە.

پێشەوا هەورامانی گوتیشی: "کاک مەسرور دەستی هاوکاری و پاڵپشتی درێژە بۆ ئەوانەی لەخەمی نیشتیمان و کوردایەتین و باوەش بۆ میللەتی خۆیان دەکەنەوە و خەمی ئەم خەڵکە دەخەنە سەر شانییان نەک ببنە ئازارو بارگرانی بۆ خەڵک.

لە کۆتاییدا ئەوەشی نووسیوە، "کورد گوتەنی هەزار قسە بە قوربانی کردارێک بن، کاک مەسرور خۆی پیاوێکی بێدەنگ و ئارامە و حەزی بە هەڵا نییە بۆ ئەوەی کردوویەتی و دەیکات وەک ئەرکی سەرشانی، بەڵام کردارەکانی دەنگ و سەدایان لە گوێی هەموو خەڵکی کوردستانە."