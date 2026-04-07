مەسرور بارزانی: بێ پاساو هێرش کرایە سەر خەڵکی بێ تاوانی کوردستان

پاشنیوەڕۆی ئەمڕۆ سێشەممە 7ـی نیسانی 2026، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە گوندی زەرگەزەوی، ئامادەی رێورەسمی پرسەی هەردوو شەهید مووسا ئەنوەر و موژدە ئەسعەد بوو کە ئەمڕۆ لەئەنجامی هێرشێکی درۆنی ئێراندا شەهید بوون.

سەرۆکی حکوومەت پرسە و سەرەخۆشی و هاوخەمی خۆی بە بنەماڵە و کەسوکاری هەردوو شەهیدەکە گەیاند.

سەرۆکی حکوومەت لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا گوتی: جارێکی دیکەش بێ پاساو هێرش کرایە سەر خەڵکی بێ تاوانی کوردستان، دوو هاوژین شەهید بوون کە جێی داخی هەموو لایەکمانە، سەرەخۆشی لە جەنابی سەرۆک بارزانی و هەموو خەڵکی کوردستان دەکەین.

سەرۆکی حکوومەت دووپاتیشی کردەوە ئەمە چەندین جارە بەبێ هۆ و پاساو ، هێرش دەکرێتە سەر هەرێمی کوردستان، بە دڵنیاییەوە ئەوەی دەستی بە خوێنی گەلەکەمان سوور بێت دوور یان نزیک بە سزای خۆی دەگات، ئێمە بەردەوام دەبین لەسەر رێبازی شەهیدانمان بۆ ئازادی و سەربەرزی گەلەکەمان، هەروەها لە پاراستنی خاک و وڵاتمان بەردەوام دەبین.سوپاسی پشوودرێژی و پشتیوانیی خەڵکی کوردستان دەکەین و هیوادارین ئەم شەڕ و گرژی و ناخۆشییە کۆتایی بێت و خەڵکی ئێمە بە ئاواتی

دێرینی خۆی بگات.

سەرۆکی حکوومەت ئاماژەی بەوەش دا کە بە داخەوە حکومەتی فیدراڵ هیچ هەنگاوێکی کردەیی نەناوە بۆ ڕاگرتنی ئەو هێرشانە بۆ سەر هەرێمی کوردستان کە بەرپرسیاریەتی گەورە دەکەوێتە سەر شانی حکومەتی فیدراڵ بۆ ڕاگرتنی ئەم هێرشە تیرۆریستیانە.