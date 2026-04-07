فێرناندێز دەیەوێت پەیوەندی بە ریاڵ مەدرید بکات

ئێنزۆ فێرناندێز ناوەڕاستکاری ئەرجەنتینی یانەی چێڵسی ئینگلاند، بەم دواییە بەهۆی رەفتارەکانی سەبارەت بە ئارەزووی پەیوەندی کردنی بە ریزەکانی یانەی ریاڵ مەدریدی ئیسپانیا، لەلایەن یانەکەی رووبەڕووی سزا بووەتەوە.

ناوەڕاستکارە ئەرجەنتینیەکە بەم دواییە زۆرترین قسەی لەسەر شاری مەدرید بووە، وەکو ئاماژەیەکی ناراستەوخۆ بۆ پەیوەندی کردن بە یانەی ریاڵ مەدرید، هەر ئەمەش وایکرد لەلایەن یانەکەیەوە رووبەڕووی سزای دوورخستنەوەی لە یارییەکان ببێتەوە.

ماڵپەری Foot Mercatoـی ئیتاڵی بڵاویکردەوە، ئێنزۆ فێرناندێز بڕیاریداوە هاوینی داهاتوو، بە شێوەیەکی فەرمی داوا لە بەرپرسانی یانەکەی بکات، دەستبەرداری بن بۆ ئەوەی پەیوەندی بە ریزەکانی یانەی ریاڵ مەدرید بکات.

ئەو سەرچاوەیە بڵاویشی کردەوە ئەستەمە یانە ئینگلیزیەکە بە ئاسانی دەستبەرداری ئەو یاریزانە ناوەڕاستکارەکەی بێت و پێدەچێت بەرامبەر دەستبەرداربوون لە ئێنزۆ فێرناندێز، داوای نزیکەی 150 ملیۆن یۆرۆ بکات.