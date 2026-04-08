گەشتە ئاسمانییەکانی عێراق دەستپێدەکەنەوە

دەسەڵاتی فڕۆکەوانیی شارستانیی عێراق کردنەوەی ئاسمان و سەرجەم فڕۆکەخانەکانی وڵاتەکەی بە رووی گەشتە ئاسمانییەکاندا راگەیاند. ئەم بڕیارە دوای ئەوە دێت بەهۆی جەنگی ئێرانەوە گەشتەکان بۆ ماوەی زیاتر لە مانگێک راگیرابوون.

ئەمڕۆ چوارشەممە 08ی نیسانی 2026، دەسەڵاتی فڕۆکەوانیی شارستانیی عێراق لە راگەیەنراوێکدا، رایگەیاند، لەمڕۆوە سەرجەم فڕۆکەخانەکانی عێراق دەکرێنەوە و ئاسمانی وڵات بە رووی هاتوچۆی فڕۆکەکاندا ئاسایی دەبێتەوە.

ئەم هەنگاوە دوای ئەوە دێت لە 28ی شوباتی رابردووەوە بەهۆی ململانێ سەربازییەکانی نێوان ئەمریکا و ئیسرائیل بەرانبەر ئێران، ئاسمانی عێراق بۆ هێرشکردنە سەر یەکتر بەکاردەهێنرا. بەو هۆیەوە بڕیاری راگرتنی تەواوی گەشتە ئاسمانییەکان و داخستنی فڕۆکەخانەکان بە رووی گەشتیاراندا بۆ پاراستنی سەلامەتییان درابوو.

ململانێ سەربازییەکانی نێوان ئێران لەگەڵ ئەمریکا و ئیسرائیل لە 28ی شوباتی رابردووەوە دەستیپێکرد و بۆ ماوەی زیاتر لە 38 رۆژ بەردەوام بوو. لەو ماوەیەدا ئاسمانی عێراق لەلایەن هەردوو بەرەی جەنگەوە بەکاردەهێنرا و بەو هۆیەوە سەرجەم گەشتە ئاسمانییەکان هەڵوەشێنرانەوە.

بەرەبەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە، 08ـی نیسان، بە نێوەندگیریی پاکستان ئاگربەستێکی دوو هەفتەیی لە نێوان ئەمریکا و ئێران چووە بواری جێبەجێکردنەوە. بڕیارە رۆژی هەینی داهاتوو شاندی هەردوو وڵات لە ئیسلامئاباد دەست بە گفتوگۆی راستەوخۆ بکەن بۆ گەیشتن بە ئاشتییەکی درێژخایەن و بەهۆی ئەم ئاگربەستەشەوە دۆخی ناوچەکە بەرەو ئاساییبوونەوە دەچێت.