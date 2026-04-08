سەرەڕای ئاگربەست ئەمریکا هەزاران سەربازی مارێنز دەنێرێتە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست

ئاژانسی "رۆیتەرز" لە زاری چەند بەرپرسێکی ئەمریکییەوە بڵاویکردەوە، واشنتن بەردەوامە لە ناردنی هەزاران سەربازی هێزەکانی دەریایی ( مارێنز ) بۆ ناوچەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست، ئەوەش سەرەڕای راگەیاندنی ئاگربەستێکی دوو هەفتەیی لە لەگەڵ ئێران.

چوارشەممە 8ـی نیسانی 2026، ئاژانسی "رۆیتەرز" لە زاری چەند بەرپرسێکی ئەمریکییەوە بڵاویکردەوە، لە ئێستادا زیاتر لە 50 هەزار سەربازی ئەمریکی لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا هەن و ئەمریکا خەریکی زیادکردنی ژمارەیانە، لەمبارەیەوە بەرپرسانی ئەمریکا ئاماژەیان بەوە کردووە، هەزاران سەربازی مارێنز لە سان دیێگۆوە بەردەوام بەرەو ناوچەکە دەگوازرێنەوە.

لەلایەکی دیکەوە، رۆژنامەی "پۆلیتیکۆ" بڵاویکردەوە، زیاتر لە دوو هەزار سەربازی مارێنز بنکەیەکی سەربازییان لە سان دیێگۆ بەجێهێشتووە بە مەبەستی چوون بۆ رۆژهەڵاتی ناوەڕاست.

لەمبارەیەوە، هەندێک لە شارەزایانی سەربازی پێیان وایە ئەم جموجۆڵە گەورەیە پەیوەندی بە پلانێکی ئەگەرییەوە هەیە بۆ دەستبەسەرداگرتنی دوورگەی "خەرگ"ـی ئێران، کە ناوەندێکی سەرەکی دەریایی و ژێرخانی نەوتی ئێرانە لە ناوچەی کەنداو.

ئەم جموجۆڵە سەربازییانە لە کاتێکدایە، شەوی سێشەممە، دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا رایگەیاند، لەگەڵ ئێران گەیشتوونەتە رێککەوتن بۆ ئاگربەستێکی دوو هەفتەیی.

دوای ئەو راگەیاندنەش، عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران کردنەوەی گەرووی هورمزی راگەیاند، کە گرنگییەکی زۆری لە بازرگانی نەوت و غازی جیهانیدا هەیە.