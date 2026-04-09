ئیسرائیل کوژرانی بەرپرسێکی باڵای حزبوڵڵای لوبنانی راگەیاند

سوپای ئیسرائیل رایگەیاند، لە هێرشێکی ئاسمانیدا سکرتێری کەسی و راوێژکاری سکرتێری گشتیی حزبوڵای لوبنانیان لە بەیرووت کوشتووە، هاوکات هێرشیان کردووەتە سەر دوو رێگەی سەرەکیی گواستنەوەی چەک و 10 کۆگای چەکیشیان لە باشووری لوبنان خاپوور کردووە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 09ـی نیسانی 2026، سوپای ئیسرائیل لە راگەیەنراوێکدا لە پلاتفۆرمی "ئێکس" ئاماژەی بەوە کرد، رۆژی چوارشەممە لە هێرشێکی ئاسمانیدا لە شاری بەیرووت، عەلی یوسف حەرشی، سکرتێری کەسی و برازای نەعیم قاسم، سکرتێری گشتیی حزبوڵای لوبنانیان کوشتووە.

بەپێی راگەیەنراوەکە، عەلی یوسف حەرشی کەسێکی نزیک و راوێژکاری تایبەتی سکرتێری گشتیی حزبوڵا بووە، هەروەها رۆڵێکی سەرەکی هەبووە لە بەڕێوەبردن و پاراستنی ئاسایشی نووسینگەکەی نەعیم قاسم.

سوپای ئیسرائیل روونیشی کردەوە، شەوی رابردوو هێرشیان کردووەتە سەر دوو دەروازەی سەرەکی، ئەو دەروازانە لەلایەن چەکدارانی حزبوڵاوە بۆ گواستنەوەی هەزاران پارچە چەک و مووشەک و سەکۆی هەڵدانی مووشەک لە باکووری رووباری لیتانییەوە بۆ باشووری رووبارەکە بەکارهێنراون.

هەر لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە، نزیکەی 10 کۆگای چەک و سەکۆی هەڵدانی مووشەک و بنکەی سەرکردایەتیی حزبوڵا لە باشووری لوبنان کراونەتە ئامانج.

ئەمە لە کاتێکدایە لە بەیانیی دوێنی چوارشەممەوە، 08ـی نیسانی 2026، ئیسرائیل دەیان هێرشی ئاسمانی کردووەتە سەر پێگەکانی حزبوڵڵا لە لوبنان و بەهۆیەوە سەدان کەس بوونەتە قوربانی.