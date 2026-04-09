ئالان حەمەسەعید: تا ئێستا بڕیاری دەستپێکردنەوەی خوێندن نەدراوە

وەزیری پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئاماژە بەوە دەکات، سەرەڕای هەموو ئامادەکارییەکان، بەڵام تا ئەم ساتە هیچ بڕیارێکی فەرمی لەسەر دیاریکردن و دەستپێکردنی ڕۆژی دەوامی ناو پۆلەکان لە قوتابخانە، زانکۆ و پەیمانگاکان نییە.

سەبارەت بە دەنگۆی دەستپێکردنی پرۆسەی خوێندن لە قوتابخانە و زانکۆکان، ئەمڕۆ پێنجشەممە، 9ـی نیسانی 2026، ئالان حەمەسەعید وەزیری پەروەردە بە کوردستان 24ـی راگەیاند: تاوەکو ئێستا هیچ بڕیارێک نەدراوە و هەفتەی داهاتوو بڕیار لەسەر پڕۆسەی خوێندن دەدەن.

هەروەها گوتی: سەرەڕای هەموو ئامادەکارییەکان، بەڵام تا ئەم ساتە هیچ بڕیارێکی فەرمی لەسەر دیاریکردن و دەستپێکردنی ڕۆژی دەوامی ناو پۆلەکان لە قوتابخانە، زانکۆ و پەیمانگاکان نییە، چونکە تا ئێستا بارودۆخی ئەمنی روون نییە.

وەزیری پەروەردە رایگەیاند، تا دوو رۆژی دیکە بابەتەکە بۆیان روون دەبێتەوە و کۆبوونەوە دەکرێت و بڕیار لەسەر دەستپێکردنی خوێندن دەدەن، چونکە ئەمە دۆسیەیەکی هەستیارە و پێویستی بە هەماهەنگی نێوان وەزارەتی پەروەردە و وەزارەتی خوێندنی باڵا هەیە.

هاوکات سەرچاوەیەک لە وەزارەتی خوێندنی باڵا رایگەیاند: تا ئێستا هیچ بڕیارێکیان لەسەر دەستپێکردنی دەوامی ناو کەمپسەکان نەداوە، هەفتەی داهاتوو ئەوانیش کۆدەبنەوە و بریار لەسەر دەوامی زانکۆ و پەیمانگاکان دەدەن.