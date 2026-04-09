لیستی مووچەی مانگی ئادار بڵاو کرایەوە

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان، لیستی مووچەی مانگی ئاداری مووچەخۆرانی بڵاو کردەوە و، رۆژی یەکشەممە دەست بە دابەشکردنی دەکرێت.

پێنجشەممە، 9ـی نیسانی 2026، وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان، لە راگەیەنراوێکدا لیستی مووچەی مانگی ئاداری مووچەخۆرانی بڵاو کردەوە.

لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە، رۆژی یەکشەممە 12ـی نیسانی 2026، دەست بە دابەشکردنی مووچەی مانگی ئاداری فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دەکرێت و، رۆژی سێشەممە (14ـی نیسان) کۆتایی بە دابەشکردنی مووچە دێت.

وەزارەتەکە دەڵێت: بەهۆی ئەوەی وەرگرتنی پارە بە شێوەی کاش لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق دەکەوێتە رۆژی یەکشەممە لەکاتی دەوامی فەرمی و دواتر گواستنەوەی پارەکە بۆ سەرجەم بانکەکان لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان، داوا لە سەرجەم مووچەخۆران دەکەین لە دوای کاتژمێر 1ـی نیوەڕۆوە سەردانی بانکەکان بکەن بەمەبەستی وەرگرتنی مووچەکانیان بە پێی خشتەی راگەیەنراو.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، بڕی 957 ملیار و 122 ملیۆن دینار، وەک شایستەی مووچەی فەرمانبەران و مووچەخۆران بۆ مانگی ئادار (سێ) خرایە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق.

وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان لە روونکردنەوەیەکدا دەڵێت: هاوشێوەی مانگەکانی رابردوو، وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵ بڕی 21 ملیار و 407 ملیۆن و 595 هەزار و 375 دیناری لە تەمویلی مووچەی مانگی ئادار نەناردووە.