مارک رووتە: سوپاس بۆ سەرکردایەتی ترەمپ

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 9ـی نیسانی 2026، مارک رووتە، سکرتێری گشتیی ناتۆ لە پەیمانگای ریگن بۆ سیاسەت رایگەیاند: سەرکردایەتی ئەمریکا زۆر گرنگە، پێزانیم بۆ رۆڵ و سەرکردایەتی ئەمریکا هەیە، بوودجەی بەرگریمان لە ناتۆ زیاد کردووە، سوپاس بۆ سەرکردایەتی ترەمپ ، لە لوتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە هەنگاوی باشتر دەنێین.

هەروەها گوتیشی، وەک سەرۆکوەزیرانی هۆڵەندا و ئێستاش وەک سکرتێری گشتیی ناتۆ، بەردەوام سوپاسگوزارییەکی زۆرم بۆ بەهاکانی سەرکردایەتی ئەمریکا هەبووە، لە لووتکەی ناتۆ لە لاهای، ترەمپ هاوپەیمانەکانی بۆ بڕیارێکی مێژوویی ئاراستە کرد، بۆ ئەوە لەسەدا پێنجی داهاتی ناوخۆ بۆ وەبەرهێنان لە بەرگریدا تەرخان بکەن.

باسی لەوەش کرد، ئەمە هاوکار دەبێت، بۆ دڵنیابوون لەوەی ناتۆی داهاتوو هاوپەیمانێتییەک نییە، تێیدا هاوپەیمانەکان بە شێوەیەکی نا تەندروست پشت بە ئەمریکا دەبەستن. هاوکات ئەمریکاش بزانێت، هاوپەیمانی بە توانای هەیە، کە ئامادەن، خواستیان هەیە و دەشتوانن بەرگری لە ئاشتی و ئاسایشمان بکەن.