رۆژنامەیەک: ئەوروپا هەر سزایەکی ترەمپ لە پێناو مانەوەی واشنتن لە ناتۆ قبووڵ دەکات
رۆژنامەی "تایمز"ی بەریتانی بڵاوی کردەوە، وڵاتانی ئەوروپی ئەندام لە هاوپەیمانیی ناتۆ ئامادەن هەر سزایەک لە لایەن ئیدارەی دۆناڵد ترەمپەوە قوبوڵ بکەن، لە بەرامبەر مانەوەی واشنتن لەناو هاوپەیمانییەکەدا.
هەینی، 10ـی نیسانی 2026، رۆژنامەی "تایمز"ـی بەریتانی، لە زاری چەند سەرچاوەیەکی ئەروپی بڵاوی کردەوە، "هاوپەیمانە ئەوروپییەکان لە ناتۆ لەسەر ئەوە گرەو دەکەن کە هەر رێکارێکی سزا، جێگرەوەیەکی گونجاوترە لە هەڕەشەکەی ترەمپ بۆ کشانەوە لە هاوپەیمانییەکە."
پێشتر رۆژنامەی "وۆڵ ستریت جورناڵ" لە راپۆرتێکدا ئاماژەی بەوە کردبوو، کە کۆشکی سپی تاوتوێی پلانێک دەکات بۆ "سزادانی" ژمارەیەک وڵاتی ناتۆ بە تایبەت (ئەڵمانیا و فەرەنسا) بەهۆی رەتکردنەوەی بەشداریکردن لە هاوپەیمانیی سەربازی دژی ئێران؛ سزا دەکرێت کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە بنکە سەربازییەکانی ئەو وڵاتانە بگرێتەوە.
ترەمپ پێشتر رایگەیاندبوو، کە بە جیددی بیر لە کشانەوە لە ناتۆ دەکاتەوە، دوای ئەوەی هاوپەیمانییەکە هاوکاریی واشنتنی نەکرد لە ئۆپەراسیۆنەکەیدا دژی ئێران.
ترەمپ وەڵامی هاوپەیمانەکانی بۆ داواکارییەکەی واشنتن بە "نەنگییەکی نەبڕاوە" وەسف کردبوو و جەختی کردبووەوە کە ئەمریکا پێویستی بە هاوکاریی وڵاتانی ناتۆ نییە.