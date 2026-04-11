یۆرانیۆم چییە و چۆن دەپیتێنرێت؟

یۆرانیۆم، ئەو کانزا قورس و سروشتییەی کە دەتوانێت رووناکی و وزە بۆ شارە گەورەکان دابین بکات، یان ببێتە هۆی وێرانکارییەکی بێوێنە، دەیان ساڵە بووەتە چەقی ململانێ نێودەوڵەتییەکان.

لە ئێستادا، پرسی پیتاندنی یۆرانیۆم خاڵی سەرەکیی ناکۆکییەکانی نێوان کۆماری ئیسلامیی ئێران و ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکایە؛ بەڵام لە رووی زانستییەوە یۆرانیۆم چییە، چۆن دەبێتە چەک، و بۆچی ئەم پرسە هێندە ئاڵۆزە؟

یۆرانیۆم چییە و پرۆسەی "پیتاندن" چۆنە؟

یۆرانیۆم کانزایەکی رادیۆئەکتیڤە و لە سروشتدا بە شێوەی خاو دەردەهێنرێت. یۆرانیۆمی سروشتی بە شێوەیەکی سەرەکی لە دوو جۆر (ئایزۆتۆپ) پێکدێت:

یۆرانیۆم-238 (U-238): کە نزیکەی 99.3%ی یۆرانیۆمی سروشتی پێکدێت، بەڵام توانای کەرتبوونی ناوەکی و بەرهەمهێنانی وزەی نییە.

یۆرانیۆم-235 (U-235): کە تەنها 0.7%ی یۆرانیۆمی سروشتی پێکدەهێنێت. ئەمە ئەو جۆرەیە کە توانای کەرتبوونی هەیە و دەتوانرێت بۆ دروستکردنی وزە یان چەکی ئەتۆمی بەکاربهێنرێت.

پیتاندن بریتییە لە پرۆسەی زیادکردنی رێژەی (یۆرانیۆم-235) لە ناو یۆرانیۆمەکەدا. ئەم کارە لە رێگەی ئامێرێکی پێشکەوتووەوە دەکرێت کە پێی دەوترێت "سەنتریفیوژ - Centrifuge". لەم پرۆسەیەدا، یۆرانیۆم دەکرێتە گاز (بە ناوی هێکزافلۆرایدی یۆرانیۆم UF6) و دەخرێتە ناو سەنتریفیوژەکانەوە.

ئەم ئامێرانە بە خێراییەکی زۆر دەسوڕێنەوە، بەمەش یۆرانیۆم-238ـە قورسەکە دەچێتە دیوارەکان و یۆرانیۆم-235ـە سووکەکە لە چەقەکەدا کۆدەبێتەوە و جیادەکرێتەوە.

چۆن دەکرێتە چەکی ئەتۆمی؟

بەپێی یاسا زانستییەکان و رێنماییەکانی نەهێشتنی بڵاوبوونەوەی چەکی ئەتۆمی، بەکارهێنانی یۆرانیۆم بەندە بە ئاستی پیتاندنەکەیەوە:

1. بۆ وێستگەکانی کارەبا: یۆرانیۆم پێویستە تەنها بەرێژەی 3% بۆ 5% بپیتێنرێت.

2. بۆ بواری پزیشکی و توێژینەوە: پێویستی بە پیتاندنە تا ئاستی 20%.

3. بۆ چەکی ئەتۆمی (Weapons-Grade): بۆ ئەوەی یۆرانیۆم بکرێتە چەکی ئەتۆمی، پێویستە رێژەی یۆرانیۆم-235 بەرزبکرێتەوە بۆ 90% یان زیاتر.

کاتێک یۆرانیۆم دەگاتە ئەم ئاستە بەرزە، توانای ئەوەی هەیە بگاتە "بارستەی قەیرانی" لەم قۆناغەدا، گەر لە رێگەی تەقێنەرێکی تایبەتەوە پەستان بخرێتە سەر ماددەکە، "کارلێکی زنجیرەیی ناوەکی"بە شێوەیەکی کۆنترۆڵنەکراو روودەدات. ئەم کارلێکە خێرایە دەبێتە هۆی دەردانی بڕێکی زەبەلاح لە وزە و تیشک لە ماوەیەکی زۆر کورتدا، کە ئەمەش دروستبوونی تەقینەوەیەکی گەورەی ئەتۆمیی لێدەکەوێتەوە.