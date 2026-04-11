ریال مەدرید لە دژی بەرپرسانی لالیگا تەقییەوە

"فلۆرێنتینۆ پێرێز لە نازناوی ئەم وەرزەی لالیگا بێهیوا بوو"

دوای یەكسانبوونەكەی ریال مەدرید بەرامبەر جیرۆنا لە لالیگا، فلۆرێنتینیۆ پێرێز سەرۆكی یانەی شایانە پەیامێكی توندی ئاراستەی بەرپرسانی لالیگا و سەرۆكی فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئیسپانیا كردووە و بەڕووی یەكتردا تەقیونەتەوە و تەنانەت هەموو پەیوەندییەكانی نێوانیان پچڕاندووە.

پێگەی ئارچێڤۆ ڤار، شیكاری بۆ حاڵەتێكی یارییەكەی ریال مەدرید و جیرۆنا كردووە و نووسیویەتی: بەریەككەوتنەكەی نێوان كیلیان ئێمباپێ لەگەڵ ڤیكتۆر رێسی بەرگریكاری جیرۆنا شتێكی ئاسایی بوو، بەڵام ئەوەی لە دوای ئەم بەریەككەوتنەكە روویدا مەترسیدار بوو كاتێك لەنێو ناوچەی سزا بەرگریكارێكی دیكەی جیرۆنامان بینی بە توندی قۆڵی ڕاوەشاند و لە نێوچاوانی ئێمباپێی دا.

پێگەی ئارچێڤۆ ڤار ئاماژەی بۆ ئەوەش كردووە بەپێی یاسایەكانی تۆپێ ئەم رووداوە پێناڵتییەكی روون و ئاشكرایە، بەڵام ناوبژیوانی ناوەند هەژماری نەكرد، تەنانەت ناوبژیوانانی ژووری ڤار هیچ دەستێوەردانێكیان لە حاڵەتەكە نەكرد، ئەمەش وایكرد كە بەرپرسانی ریال مەدرید بە تەواوەتی پەیوەندییەكانیان لەگەڵ بەرپرسانی تۆپی پێی ئیسپانیا تێكبدەن و پێیانوایە بە تەواوەتی ئاراستەی ركابەرییەكانی نازناوی لالیگا بە مەبەست و ئەنفەست لە چنگی ریال مەدرید دەرهێنراوە.

لە لایەكی دیكەیشەوە، رۆژنامەی ئاسی ئیسپانیا راپۆرتێكی بڵاو كردووەتەوە و تێیدا هێمای بۆ ئەوە كردووە كارگێری ریال مەدرید پێیانوایە دەستێك هەیە بۆ دژایەتیكردن یانەكەیان، هاوكات تووڕەیی ریال مەدرید بەهۆی حاڵەتەكەی ئێمباپێ گەیشتووەتە لوتكە، بەتایبەتی دوای ئەوەی ژووری ڤار دەستێوەردانی نەكردووە و نیشانەی پرسیاری لەسەر بڕیارەكانی دروست كرد.

خۆزێ فلیكس دیاز لە راپۆرتەكەی ئاس نووسیویەتی: ریال مەدرید دڵنیایە كە نازناوی ئەم وەرزەی لالیگایان لەدەستداوە، هۆكاری سەرەكیش بۆ سیستەمی ڤار و ناوبژیوانان دەگەڕێننەوە.

ریال مەدرید سێیەمین یارییە لەسەریەك لە لالیگا ناتوانێت براوە بێت، دوای یارییەكەی جیرۆناش، ئەلڤارۆ ئاربێلوا راهێنەری ریال مەدرید رایگەیاند ئەو حاڵەتە لەسەر مانگیش بووایە دەبووە پێناڵتی.

ئاربێلوا ئاماژەی بۆ ئەوەش كرد هێشتا دەتوانن جیاوازییەكانی لەگەڵ بارسێلۆنای پێشەنگ كەمبكەنەوە و نازناوی لالیگاش یەكلایی نەبووەتەوە.