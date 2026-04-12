بەغدا و واشنتن تاوتوێی رێکارەکانی پاراستنی نێردە دیپلۆماسییەکان دەکەن
لیژنەی هەماهەنگیی باڵای ئەمریکا و عێراق، بۆ تاوتوێکردنی هێرشی سەر دیپلۆماتکارانی ئەمریکی لە نزیک فڕۆکەخانەی بەغدا و لێپرسینەوە لە بکەرانی، کۆبوونەوە.
باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا، ئەمڕۆ یەکشەممە، 12ـی نیسانی 2026، وردەکاریی پێنجەمین کۆبوونەوەی لیژنەی هەماهەنگیی باڵای هاوبەشیی نێوان ئەمریکا و عێراقی بڵاو کردەوە.
بە پێی ڕاگەیەندراوەکەی باڵیۆزخانە، لیژنەکە رۆژی ڕابردوو بۆ پێنجەمین جار کۆبووەوە بە مەبەستی تاوتوێکردنی رێگەکانی پەرەپێدانی هەماهەنگی بۆ رێگری لە هێرشی تیرۆریستی بۆ سەر دامەزراوە و نێردە دیپلۆماسییەکانی ئەمریکا و کارمەندەکانی لە عێراق، جگە لە تاوتوێکردنی چەندین دۆسیەی ئەمنی دیکەی جێی بایەخی هەردوولا.
لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە: "باڵیۆزخانەی ئەمریکا، داوای ئاشکراکردنی ئەنجامی لێکۆڵینەوەی دەستبەجێ و لێپرسینەوەی لەو کەسانە کرد، کە لە پشت هێرشەکەی 8ـی نیسانەوە بوون لە نزیک فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی بەغدا، کە دیپلۆماتکارانی ئەمریکییان کردبووە ئامانج."