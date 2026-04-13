دڵزار شەنگە سروودی "خۆری ئازادی" بڵاوکردەوە

دڵزار شەنگە، هونەرمەندی گۆرانیبێژ، نوێترین سروودی لەژێر ناوی "خۆری ئازادی" لە چەناڵی یوتیوب بڵاوکردەوە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 13ـی نیسانی 2026، قادر ئەسعەد، هونەرمەندی گۆرانیبێژ، کە خۆی تێکستی سروودەکەی نووسیوە بە کوردستان24ی گوت، " سروودی "خۆری ئازادی" لە تێکستی منە، گۆرانیبێژ دڵزار شەنگە بەدەنگی خۆی سروودەکەی گوتووە، لەلایەن زیرەک سەباح کاری وێنەگرتن و دەرهێنانی بۆ ڤیدیۆ کلیپەکە کردووە.

قادر ئەسعەد گوتیشی، " ئەم بەرهەمە وەک رێزێکە بۆ پێشمەرگە و شەهیدەکانمان کە ژیانی خۆیان بۆ ئازادیی ئەم وڵاتە پیرۆزە بەخشی، هەر بۆیە شەهیدەکانمان بۆ هەمیشە لە خاکمان و بیرەوەریمان و دڵەکانماندا دەژین و بەبەرزی لێیان دەڕوانین و رێزیان لێدەگرین و هەمیشە لە یادماندا دەبن.

شایەنی باسە، قادر ئەسعەد، هونەرمەندی گۆرانیبێژ، لەساڵی 1967 لە هەولێر لەدایک بووە. ناوبراو چەندین شیعری نیشتیمانی و عاشقانەی داوە بە هونەرمەندان. هەروەها دڵزار شەنگە، یەکێکە لە هونەرمەندە گەنجەکانی شاری هەولێر، خاوەنی چەند بەرهەمێکی گۆرانی تۆمارکراوە.