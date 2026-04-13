وەزارەتی بەرگریی ئێران: هەر هەوڵێکی سەربازیی ئەمریکا لە گەرووی هورمز شکست دەهێنێت

وەزارەتی بەرگریی ئێران ئاماژە بەوە دەکات، هەر دەستوەردانێکی سەربازی لە گەرووی هومزر دا دەبێتە هۆی پەرەسەندنی قەیرانەکان.

وەزارەتی بەرگریی ئێران، ئەمڕۆ دووشەممە، 13ـی نیسانی 2026، رایگەیاند، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا لە هەر هەوڵێکی دەستوەردانی سەربازی لە گەرووی هورمز شکست دەهێنێت.

لە بەشێکی دیکەی بەیاننامەکەدا هاتووە، "هەر دەستوەردانێکی سەربازی لەو گەرووەدا، دەبێتە هۆی پەرەسەندنی قەیرانەکان و دروستبوونی ناسەقامگیری لە ئاسایشی وزەی جیهانیدا."

لەلای خۆیەوە لە پەیامێکی نوێدا، دۆناڵد ترەمپ ئاشکرای کرد، دوێنێ یەکشەممە، 34 کەشتی توانیویانە بەناو گەرووی هورمزدا تێپەڕ ببن. ترەمپ ئەم ژمارەیەی وەک پێشوەچوونێکی گەورە لە قۆناغی گەمارۆکەدا وەسف کرد و پڕۆسەی داخستنی گەرووەکەی لە لایەن ئێرانەوە بە "داخستنێکی گەمژانە" ناوبرد.