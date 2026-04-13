ستارمەر: ئاگربەستی ئەمریکا و ئێران زۆر لاوازە

سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا لە پەرلەمانی وڵاتەکەی رایگەیاند، ئەم هەفتەیە لەگەڵ سەرۆکی فەرەنسا لوتکەیەک بە بەشداری دەیان سەرکردە رێکدەخەن و سەرنجیان لەسەر داڕشتنی پلانە بۆ کردنەوەی گەرووی هورمز.

ئەمڕۆ دووشەممە، 13ـی نیسانی 2026، کییەر ستارمەر، سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا رایگەیاند،"پشتڕاستی دەکەمەوە بە هاوبەشی لەگەڵ ماکرۆن لەم هەفتەیە لوتکەی سەرکردەکان بەڕێوەدەچێت بۆ پێشخستنی ئەو هەوڵە نێودەوڵەتییەی لە چەند هەفتەی رابردوودا بنیاتنراوە".

گوتیشی: دەیان وڵات کۆدەکرێنەوە بۆ دەستەبەرکردنی ئازادیی هاتوچۆی دەریایی لە گەرووی هورمز و سەرنجی لوتکەکە لەسەر چڕکردنەوەی هەوڵە دیپلۆماسییەکان بۆ فشارخستنەسەر لایەنەکان بۆ ئەوەی بە دانوستان کۆتایی بە ململانێکان بهێنن و هورمز بکرێتەوە، هەروەها دانانی پلانی سەربازی بۆ دڵنیاییدان لە دابینکردنی ژینگەیەکی سەقامگیر و هاتوچۆی دەریایی سەلامەت.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، رەفتار و کردەوەکانی ئێران لە گەرووی هورمز زیانی ئابووری بە جیهان گەیاندوە، لە سەرەتای ململانێکانەوە هەوڵی پاراستنی بەرژەوەندییەکانمان داوە، هەربۆیە نەبووینەتە بەشێک لە جەنگی دژ بە ئێران و کار بۆ کردنەوەی گەرووی هورمز دەکەین، "ناشبینە بەشێک لە گەمارۆی دەریایی ئەمریکا لە هورمز".

جەخت لەوە دەکاتەوە، ئاگربەست لەنێوان ئێران و ئەمریکا و ئیسرائیل راگەیێنراوە، بەڵام ئاگربەستێکی زۆر لاوازە و ناوچەکە لە لێواری مەترسیدایە، دەبێت کاری زیاتر بۆ ئاگربەستێکی تۆکمە و بەردەوام بکرێت و گەرووی هورمز بکرێتەوە.