مەسرور بارزانی: پێویستە نەوەکانمان بزانن دەستکەوتەکانی ئێستامان بە ئاسانی بەدەست نەهاتوون

ئەمڕۆ سێشەممە، 14ـی نیسانی 2026، مەسرور بارزانی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان پەیامێکی بڵاو کردەوە و رایگەیاند؛ لە ساڵیادی شاڵاوە بەدناوەکانی ئەنفال و جێنۆسایدی گەلی کوردستاندا، داوا لە حکوومەتی عێراق دەکەین بەرپرسیارێتییە دەستووری و ئەخلاقییەکانی خۆی بۆ قەرەبووکردنەوەی شایستەی بنەماڵەی قوربانییان جێبەجێ بکات

دەقی پەیامی سەرۆکوەزیران؛

شاڵاوە بەدناوەکانی ئەنفال، یەکێک لە دڕندانەترین شاڵاوەکانی پاکتاوی نەژادی و جێنۆساید بوون کە لەلایەن رژێمی پێشووی عێراق لە دژی گەلی کوردستان ئەنجام درا و بووە هۆی بێسەروشوێن بوون و شەهیدکردنی هەزاران خەڵکی بێتاوانی کوردستان و خاپوورکردنی هەزاران گوند و دێهاتی کوردستان.

ئەم جێنۆساید و کۆمەڵکوژیيانەی بەرانبەر خەڵکی کوردستان کران، پێویستە هەمیشە لە یادماندا بمێنن و نەوەکانمان بزانن کە دەستکەوتەکانی ئێستامان بە ئاسانی بەدەست نەهاتوون و کەسیش خێری پێ نەکردووین، بەڵکوو بەرهەمی خەبات و خوێنی هەزاران شەهیدی سەربەرزی کوردستانە.

لەم یادەدا، جەخت دەکەینەوە کە پێویستە حکوومەتی عێراق بەرپرسیاریەتيی ئەخلاقی و دەستووريی خۆی جێبەجێ بکات و بەشێوەیەکی شایان، قەرەبووی بنەماڵە و کەسوکاری ئەو شەهید و ئەنفالکراوانەی کوردستان بکاتەوە.

لە سی و هەشتەمین ساڵیادی ئەنفالدا، سڵاو لە گیانی پاکی ئەنفالکراوان و سەرجەم شەهیدانی کوردستان.