یەکێتی لەبەرانبەر پۆستی سەرۆککۆماری عێراق، سازشی لەسەر پۆستی پارێزگاری کەرکووک کرد

بەپێی زانیارییەکانی سەرچاوەیەکی ئاگادار کە دەست کوردستان 24 کەوتووە، لە چوارچێوەی پرۆسەی هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری عێراق و ئەو رێککەوتنە سیاسییەی لە نێوان بافڵ تاڵەبانی، محەممەد حەلبووسی، قەیس خەزعەلی و رەیان کلدانی کراوە، بڕیاردراوە پۆستی پارێزگاری کەرکووک لە بەرژەوەندیی پێکهاتەی تورکمان و سووننە ئاڵوگۆڕ بکرێت.

ناوەرۆکی رێککەوتنەکە ئاماژە بەوە دەکات کە لە بەرامبەر دەنگدان بە "نزار ئامێدی" بۆ پۆستی سەرۆککۆماری عێراق، یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان سازشی لەسەر پۆستی پارێزگاری کەرکووک کردووە. ئەم هەنگاوە کە بە نێوەندگیریی محەممەد حەلبووسی بووە، ئامانجی نزیکبوونەوەی یەکێتییە لە تورکیا، لە بەرامبەریشدا هەردوو ئەندامە تورکمانەکەی ئەنجوومەنی نوێنەران دەنگیان بە کاندیدی یەکێتی بۆ سەرۆککۆمار داوە.

سەرچاوەکە ئاشکرای کردووە، یەکێتی لە بەرامبەر دەستبەرداربوون لە پۆستی پارێزگار، داوای پۆستەکانی جێگری پارێزگار، فەرماندەی پۆلیسی کەرکووک و قایمقامیەتی قەزاکانی دووبز و داقوقی کردووە. لەو چوارچێوەیەشدا، بافڵ تاڵەبانی لە بەغدا لەگەڵ محەممەد سەمعان، سەرۆکی بەرەی تورکمانی کۆبووەتەوە بۆ تاوتوێکردنی میکانیزمی جێبەجێکردنی رێککەوتنەکە.

بڕیار وایە لە مانگی حوزەیرانی (6) ئەمساڵدا رێککەوتنەکە بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە، بەشێوەیەک پۆستی پارێزگار بۆ ماوەی 7 مانگ رادەستی تورکمان بکرێت و دوای ئەو ماوەیەش بدرێت بە عەرەبی سووننە، تاوەکو کاتی ئەنجامدانی هەڵبژاردنی داهاتووی ئەنجوومەنی پارێزگاکان.

ئاشکرابوونی ناوەرۆکی ئەم رێککەوتنە شەپۆلێکی ناڕەزایەتی و تووڕەیی لە ناو لایەنە کوردییەکان و تەنانەت ناوخۆی یەکێتیش دروست کردووە، نەیارانی ئەم رێککەوتنە پێیان وایە ئەمە شکستێکی گەورەیە بۆ کورد لە کەرکووک، لە کاتێکدا پێشتر و دوای رێککەوتنی "هوتێل رەشید"، یەکێتی بە توندی رەتیدەکردەوە پۆستی پارێزگار رادەستی هیچ لایەنێکی دیکە بکات.

عەلی حوسێن، ئەندامی مەکتەبی سیاسی و بەرپرسی مەکتەبی رێکخستنی سلێمانی - هەڵەبجەی پارتی دیموکراتی کوردستان رایگەیاند، ئەو لایەنەی بەبێ تەبایی نێوماڵی کورد و لە رێگەی رێککەوتن لەگەڵ لایەنە عەرەبەکاندا پۆستی سەرۆککۆماری یەکلاکردەوە، ئەو هەنگاوەی لەسەر حیسابی کەرکووک و چەندین دەستکەوتی دیکەی نەتەوەیی بووە، ئاماژەی بەوەش کرد، ئەم جۆرە رێککەوتنانە زیان بە بەرژەوەندییە باڵاکان و ئایندەی هەرێمی کوردستان دەگەیەنن.

بەرپرسەکەی پارتی جەختی کردەوە کە کێشەیان لەگەڵ ئەوەدا نییە سەرۆککۆمار کورد بێت، بەڵکوو پێویستە کورد خۆی نوێنەری خۆی هەڵبژێرێت، هەروەک چۆن پێکهاتەکانی شیعە و سووننە نوێنەری خۆیان دیاری دەکەن.

عەلی حوسێن لەبارەی دۆخی تەناهییەوە وتی: "ئەوانەی ڕۆژانە هەرێمی کوردستان بۆردومان دەکەن، هەر هەمان ئەو لایەنانە بوون کە پۆستی سەرۆککۆمارییان یەکلاکردەوە. ئەگەر کورد یەکدەنگ بووایە، ئەو لایەنانە جورئەتی بۆردومانکردنی کوردستانیان نەدەبوو."

لە لایەکی دیکەوە، عەلی حوسێن باسی لە پێگەی کەرکووک کرد و وتی: "کەرکووک و کەرکووکییەکان دڵی کوردستانن. مێژوو شاهیدی ئەوە دەدات کە پارتی هەرگیز لەگەڵ رژێمی بەعس و هیچ لایەنێکی دیکەدا سازشی لەسەر کەرکووک نەکردووە."

لە کۆتایی قسەکانیدا ئاماژەی بەوە کرد کە هەمان تێبینییان لەسەر پۆستی پارێزگاری کەرکووک هەیە و پێویستە دیاریکردنی پارێزگار هەڵگری پەیامێکی کوردستانی بێت، بۆ ئەوەی ڕێگری لە پرۆسەی تەعریب و زوڵمکردن لە جووتیارانی کورد بکرێت و زەمینە بۆ جێبەجێکردنی ماددەی 140 خۆش بکرێت.