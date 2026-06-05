لەندەن؛ پڕۆژەی هونەریی "پەرتووکی رەنگکردن" بۆ منداڵانی کورد نمایشکرا

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پڕۆژەی "پەرتووکی رەنگکردن"، کە لەلایەن چەند هونەرمەندێکی کوردەوە رێکخراوە، لە لەندەنی پایتەختی بەریتانیا پێشکەشکرا.

ئەمڕۆ هەینی، 5ـی حوزەیرانی 2026، ئاریان لەتیف، هونەرمەندی شێوەکاری کورد بە کوردستان24ـی گوت، "ئەو پڕۆژەیە لە چوارچێوەی چالاکییە کولتوورییەکانی شاری لەندەنی پایتەختی بەریتانیا لەلایەن هونەرمەندانی وەکو مەریوان جەلال و دڵگەش موراد رێکخراوە، منیش وەک هونەرمەندێک بە چەند کارێکی رەنگگردن تێیدا بەشداربووم. هەروەها پڕۆژەی "پەرتووکی رەنگکردن" لەلایەن رێکخراوی گوڵانەوە جێبەجێکراوە، پڕۆژەکە ئامانجی ناساندنی کولتوور، هونەر، چیرۆک و ئەفسانە کوردییەکانە بە منداڵانی کورد لە هەموو شوێنەکانی جیهان، بە شێوازێکی هونەری و پەروەردەیی."

ئاریان لەتیف گوتیشی، "ئەم پەرتووکە لە قۆناخی سێیەمی خۆیدا گرنگی تایبەتی بە چیرۆک و ئەفسانە کوردییەکان داوە، کە لەلایەن ژمارەیەک هونەرمەندی کوردەوە وێنەسازی و نەخشێنراون. منداڵان لە رێگەی رەنگکردنی ئەم تابلۆ و وێنانەوە، تەنیا چالاکییەکی هونەری ئەنجام نادەن، بەڵکو هەنگاوێکیش بەرەو ناسینی چیرۆک و میراتی فۆلکلۆری کوردی دەنێن."

ئەو شێوەکارە باس لە گرنگی ئەو پەرتووکە دەکات و دەڵێت، "تایبەتمەندییەکی گرنگی ئەم پەرتووکە ئەوەیە کە لە ژێر هەر وێنەیەکدا زانیاری و روونکردنەوەی تەواو سەبارەت بە چیرۆکەکە بە هەردوو زمانی کوردی و ئینگلیزی نووسراوە. ئەم شێوازە یارمەتیدەری منداڵان دەبێت بۆ تێگەیشتن لە ناوەڕۆکی چیرۆکەکان و هەروەها ناسینی زیاتری بەرهەمە هونەرییەکان."

ئاریان لەتیف ئاماژەی بەوەش دا، "هەروەها ئامانجی پڕۆژەکە دووبارەکردنەوەی رەنگەکانە لەلایەن منداڵانەوە و خوێندنەوەی بابەتە پەیوەندیدارەکانە، کە ئەمەش پەیوەندییەکی نزیکتر لەنێوان منداڵ و هونەر، مێژوو و کولتووری کوردی دروست دەکات و هەستێکی بەهێز بە ناسنامەی کولتووری لە ناویاندا دەچەسپێنێت."

پڕۆژەی "پەرتووکی رەنگکردن"، لەلایەن هونەرمەندانی وەکو، مەریوان جەلال و دڵگەش موراد رێکخراوە و بەرهەمهێنان و مۆنتاژی پەرتووکەکەش لەلایەن ریچارد وایڵدینگ ئەنجامدراوە. لە رێگەی ئەم جۆرە پڕۆژانەوە منداڵانی کورد، بە تایبەتی ئەوانەی لە دەرەوەی وڵات دەژین، زیاتر بە زمان، چیرۆک، هونەر و کولتووری نەتەوەیی خۆیان ئاشنا دەبن.