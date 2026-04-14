تا ئێستا رووفاتی 153 ئەنفال لە پزیشکی دادی بەغدان
ئەمڕۆ 38مین ساڵیادی ئەنفال بوو، بەڵام بەهۆی بارودۆخی ناوچەکە هیچ چالاکیەک بەڕێوەنەچوو.
ئەمڕۆ سێشەممە، 14ـی نیسانی 2026، هابیل حاجی ئەحمد بەڕێوەبەری مۆنۆمێنتی ئەنفال لە چەمچەماڵ بە ماڵپەڕی کورستان24ـی گوت: لە سنووری چەمچەماڵ هەزار و 10 رووفاتی ئەنفال گەڕاونەتەوە، هەروەها ١٤ گوندی سنورەکە پێنج هەزار ئەنفالی هەیە.
هەروەها ئاماژەی بەوە دا، جیا لە ئەنفالی بارزانییەکان تاوەکو ئێستا 401 رووفات لە ئیدارەی گەرمیان گۆرستانی دیبە و لە دوکان 256 و لە تۆپزاوا 80 رووفات گەڕاونەتەوە.
باسی لەوەش کرد، رووفاتی 153 ئەنفال لە پزیشکی دادی بەغدان و تاوەکو ئێستا نەگەڕاونەتەوە.
1. قۆناغی یەکەم (دۆڵی جافایەتی):
لە 23ی شوبات تا 19ی ئازاری 1988ی خایاند. ئەم قۆناغە ناوچەکانی سەرگەڵو و بەرگەڵوی گرتەوە و بووە هۆی وێرانکردنی 25 تا 30 گوند.
2. قۆناغی دووەم (ناوچەی قەرەداغ):
لە 22ی ئازار تا 1ی نیسانی 1988. ئەم هێرشە ناوچەی قەرەداغ و تەکیە و سێوسێنانی گرتەوە، کە تێیدا چەکی کیمیایی بەکارهێنرا.
3. قۆناغی سێیەم (ناوچەی گەرمیان):
لە 7 تا 20ی نیسانی 1988. ئەمە بە گەورەترین قۆناغ دادەنرێت کە ناوچەکانی چەمچەماڵ، کەلار، کفری و خورماتووی گرتەوە و زۆرترین ژمارەی قوربانی تێدا بوو.
4. قۆناغی چوارەم (دۆڵی زێی بچووک):
لە 3 تا 15ی ئایاری 1988. ناوچەکانی کەرکوک، کۆیە، تەق تەق و دەشتی کۆیەی گرتەوە.
5. قۆناغەکانی پێنج، شەش و حەوت (ناوچەکانی شەقڵاوە و ڕەواندز):
لە 15ی ئایار تا 26ی ئابی 1988. ئەم قۆناغانە ناوچەکانی دۆڵی بالیسان، مەلەکان و دەوروبەری هەولێریان گرتەوە.
6. قۆناغی هەشتەم و کۆتایی (بادینان):
لە 25ی ئاب تا 6ی ئەیلوولی 1988. ئەم قۆناغە ناوچەی بادینانی گرتەوە (دهۆک، زاخۆ، ئامێدی و ئاکرێ) و بەهۆی بەکارهێنانی چەکی قورس و مامەڵەی توند جیاواز بوو.
لە ساڵی 2007ـەوە حکوومەتی ھەرێمی کوردستان بڕیاری دا ڕۆژی 14ـی نیسانی هەموو ساڵێک بکرێتە ڕۆژی یادکردنەوەی تاوانەکانی ئەنفال.