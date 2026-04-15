وۆڵ ستریت جۆرناڵ: ئەوروپا پلانی بۆ دوای کشانەوەی ئەمریکا لە ناتۆ ئامادە کردووە

رۆژنامەی "وۆڵ ستریت جۆرناڵ"ی ئەمریکی ئاشکرای کرد، وڵاتانی ئەوروپا سەرقاڵی پەرەپێدانی پلانێکی جێگرەوەن (Plan B) بۆ دەستەبەرکردنی پاراستنی کیشوەرەکە بە شێوەیەکی سەربەخۆ، ئەمەش لە ئەگەری کشانەوەی واشنتن لە پەیمانی باکووری ئەتڵەسی (ناتۆ).

چوارشەممە 15ـی نیسانی 2026، رۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵ ئاشکرایکرد، لە ئەگەری کشانەوەی ئەمریکا لە ناتۆ پلان بی هاوپەیمانێتییەکە کاری پێدکرێت کە لە بارەی پاراستنی سەربەخۆی کیشوەرەکەوە کاری لەسەر کراوە، ئاماژەی بەوەشکردووە، ئەم دەسپێشخەرییە دوای ئەوەی پشتگیریی ئەڵمانیای بەدەستهێنا، بایەخێکی زۆری پێدراوە.

لەمبارەیەوە، فریدریش مێرتس، ڕاوێژکاری ئەڵمانیا، گومانی خۆی نیشانداوە لەوەی واشنتن وەک هاوپەیمانێکی جێی متمانە بمێنێتەوە، ئەمەش گۆڕانکارییەکی گەورەیە لە سیاسەتی بەرگریی بەرلیندا.

رۆژنامەکە باسی لەوەشکردووە، ئامانجی پلانەکە کێبڕکێکردنی ناتۆ نییە، بەڵکو بەکارهێنانی هەمان ژێرخانی سەربازیی ناتۆیە بۆ پاراستنی ئەوروپا لە حاڵەتێکدا ئەگەر ئەمریکا هێزەکانی بکێشێتەوە یان ئامادە نەبێت هاوکارییان بکات.

هاوکات جەخت لەوە کردوەتەوە، بیرۆکەی ئەم پلانە لە ساڵی 2025ـەوە سەریهەڵدا، بەڵام دوای هەڕەشەکانی دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا بۆ کۆنتڕۆڵکردنی "گرینلاند" و هەروەها رەتکردنەوەی هاوکاریی ئەمریکا لەلایەن ئەوروپاوە لە ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکانی دژی ئێران، پڕۆسەکە خێراتر بووە.

بە گوێرەی زانیارییەکانی وۆڵ ستریت جۆرناڵ، : پلانەکە چەند لایەنێکی سەربازیی گرنگ دەگرێتەوە، لەوانە:

1- بەڕێوەبردنی سیستەمی بەرگریی ئاسمانی و مووشەکی.

2- دیاریکردنی رێڕەوی گواستنەوەی هێز بۆ پۆڵەندا و وڵاتانی دیکەی ناوچەکە.

3- ئەنجامدانی مانۆڕی سەربازیی گەورە بەبێ سەرکردایەتی ئەمریکا.

4- گەڕانەوە بۆ سیستەمی سەربازیی زۆرەملێ و زیادکردنی بەرهەمهێنانی چەک لە بوارە تەکنەلۆژییە ئاڵۆزەکاندا.

ئەم پەرەسەندنانە دوای ئەوە دێت، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا لە 1ـی نیسان رایگەیاند، بە جددی بیر لە کشانەوە لە ناتۆ دەکاتەوە، هاوکات ترەمپ بێدەنگی و هاوکارینەکردنی هاوپەیمانەکانی لە شەڕی دژی ئێرانی بە پەڵەیەکی شەرمەزاری وەسف کرد و گوتی: "ئەمریکا پێویستی بەو وڵاتانە نییە کە هەموو هەوڵێک دەدەن بۆ ئەوەی هاوکاریمان نەکەن".