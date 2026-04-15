ئەمشەو چوارچێوەی هەماهەنگی بڕیار دەدات

بەگوێرەی زانیارییەکانی پەیامنێری کوردستان24، لە کۆبوونەوەی ئەمشەوی چوارچێوەی هەماهەنگی نوری مالیکی لە کاندیدبوون بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران دەکشێتەوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 15ـی نیسانی 2026، سەرچاوەیەک لەچوارچێوەی هەماهەنگی شیعەکان بە کوردستان24ـی راگەیاند؛ نوری مالیکی رازی بووە بە کشانەوەی لە بەربژێربوون بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران و لەبری خۆی، باسم بەدری، سەرۆکی دەستەی لێپرسینەوە و دادپەروەری دەستتنیشانکردووە بۆ بەربژێربوون و بریارە ئەمشەو لە کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەماهەنگی شیعەکان بیداتە سەرکردەکان، بەلام تاوەکو ئێستا لەنێو چوارچێوەی هەماهەنگی رێککەوتن لەسەر بەربژێربوونی باسم بەدری نەکراوە.

ئەو سەرچاوەیە گوتیشی، یەکلایکردنەوەی ناوی باسم بەدری دەبێت لەنێو چوارچێوەی هەماهەنگی یان بەڕێکەوتن بێت یان بەدەنگدانی زۆرینە.

سەرچاوەکە ئاماژەی بەوە داوە، بریارە کاتژمێر هەشتی ئەمشەو کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ ئەو بابەتە ئەنجامبدرێت و ئەگەر پێشهاتێکی نوێ نەیەتە پێشەوە کۆبوونەوەکە ئەنجامدەدرێت.