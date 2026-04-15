دەزگای ئاسایشی هەرێم: ئەمڕۆ بە درۆن هێرش کرایە سەر کەمپی پەنابەران لە دێگەڵە

پێش دوو کاتژمێر

دەزگای ئاسایشی هەرێم رایگەیاند: ئەمڕۆ هێرشێکی درۆنی کرایە سەر کەمپی پەنابەران لە دێگەڵە، بەڵام هێرشەکە هیچ زیانێکی گیانی نەبووە.

چوارشەممە، 15ـی نیسانی 2026، دەزگای ئاسایشی هەرێم، ئاماری هێرشە درۆنییەکانی 24 کاتژمێری راگەیاند.

بە پێی راگەیەنراوەکە، ئەمڕۆ کاتژمێر 2:16 خولکی نیوەڕۆ، هێرشێکی درۆنی کرایە سەر کەمپی پەنابەران لە ناحیەی شۆڕش (دێگەڵە)، هێرشەکە هیچ زیانێکی گیانی نەبووە.

دەزگای ئاسایشی هەرێم، رایگەیاند، دوێنێ کاتژمێر 5:15 خولەکی ئێوارە یەک هێرشی درۆنی، کرابوویە سەر کەمپی پەنابەران لە شاری کۆیە.

هەر هەمان کات سێ هێرشی درۆنی کرابوویە سەر کەمپی پەنابەران لە سوورداش، لە ئەنجامدا کەسێک شەهید بوو و دووی دیکە بریندار بوون.