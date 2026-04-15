کشتوکاڵی مەخموور: ئەمساڵ گەنمی ئەو جوتیارانەی خاوەن بیرن بە تەواوی وەردەگیرێت

کشتوکاڵی مەخموور ئاماژە بەوە دەکات، تاوەکو ئێستا لە سنووری مەخموور 700 جوتیاری کورد و عەرەب تۆمار کراون و 160 جوتیاری دیکەش هەن، کە تەنیا بە دێمی گەنمیان چاندووە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 15ـی نیسانی 2026، مەڕوان حوسێن، بەڕێوەبەری هۆبەی کشتوکاڵی هەولێر بە کوردستان24ـی راگەیاند، لە سایلۆی مەخموور ساڵانە پلانی تایبەتمان هەیە بۆ وەرگرتنی گەنمی جوتیاران، بۆ ئەمساڵ ئەو جوتیارانەی خاوەن بیرن رێژەی گەنمیان بە %100لێ وەردەگیرێت کە 40 هەزار دۆنم زەوی چێندراو بە گەنم دەکات.

مەڕوان حوسێن گوتیشی: رووبەڕی چێندراوی گەنم بە دێمی 27 هەزار دۆنمە، بەتایبەت بۆ ئەمساڵ کە رێژەیەکی باشی باران باریوە و پێویست بە ئاوپڕژێن نەکردووە.

باسی لەوەش کرد، تاوەکو ئێستا لە سنووری مەخموور 700 جوتیاری کورد و عەرەب تۆمار کراون و 160 جوتیاری دیکەش هەن، کە تەنیا بە دێمی گەنمیان چاندووە.

پێشبێنی دەکرێت بەهۆی بارینی رێژەیەکی زۆری باران بارین وەزارەتی بازرگانی عێراق گەنمی زیاتر لە جوتیارانی هەرێمی کوردستان وەربگرێت، ساڵی ڕابردوو 700 هەزار تۆن گەنم بەرهەمی جووتیارانی کوردستان بووە، لەم بڕەش 400 هەزار تۆن لە ڕێگەی سایلۆکانەوە بە نرخی پاڵپشتیکراو وەرگیراوە و ئەوەی کە ماوەتەوە بەشێکی لە ڕێگەی کۆمپانیا ناوخۆییەکان و بازاڕی ڕەشەوە لە جووتیاران کڕدراون.