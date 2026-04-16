مەسرور بارزانی لە 39مین ساڵیادی کیمیابارانی بالیسان و شێخ وەسانان پەیامێکی بڵاوکردەوە

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 16ـی نیسانی 2026، سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی،لە ساڵیادی تاوانی کیمیابارانی بالیسان، شێخ وەسانان و دۆڵی خۆشناوەتیدا پەیامێکی بڵاوکردەوە و رایگەیاند، پێویستە حکومەتی فیدراڵ، بە شێوەیەکی شایستە ، قەرەبووی کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان و ئەنفالکراوان بکاتەوە.

دەقی پەیامەکەی مەسرور بارزانی

لە سى و نۆیەمین ساڵیادی کیمیابارانی بالیسان و شێخ وەسانان و دۆڵێ خۆشناوەتی، بە ڕێز و شکۆوە یادی شەهیدان دەکەینەوە و پێزانینی زۆرمان بۆ خەبات و قوربانیدانی خەڵکی تێکۆشەری ئەو دەڤەرە هەیە .

دووپاتی دەکەینەوە کە پێویستە حکوومەتی فیدراڵ، بە شێوەیەکی شایستە ، قەرەبووی کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان و ئەنفالکراوان بکاتەوە.



