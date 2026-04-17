نێچیرڤان بارزانی و ئەحمەد شەرع پرسی کورد و پێکهاتەکانی سووریایان تاوتوێ کرد

سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان راگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە و تێیدا هاتووە، نيوه‌ڕۆى ئەمڕۆ هەینی، 17ـی نیسانی 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لە میانی بەشداریکردنی لە کۆڕبەندی دیپلۆماسیی ئانتالیادا، لەگەڵ ئەحمەد شەرع، سەرۆککۆماری عەرەبیی سووریا کۆبووەوە.

لە کۆبوونەوەکەدا، پەرەپێدانی پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق لەگەڵ سووریا به‌تايبه‌تى له‌ بوارى ئابوورى و بازرگانيدا، دوایین پێشهاتەکانی ناوچەکە و لێکەوتەکانی شەڕ تاوتوێ کران. هه‌ردوولا هاوڕا بوون له‌سه‌ر پێويستيى هاوكاريى ناوچه‌يى بۆ رێگريكردن له‌ هه‌ڕه‌شه‌كانى سه‌ر ئارامى و سه‌قامگيرى.

دۆخى سووريا، كورد و پێكهاته‌كان له‌ سووريا تەوەرێکی دیکەی كۆبوونه‌وه‌كه‌ بوو، تيایدا نێچیرڤان بارزانی سوپاسى شه‌رع و حكوومه‌تى سوورياى كرد بۆ هه‌نگاوه‌كان و هه‌وڵه‌كانى چاره‌سه‌ركردنى كێشه‌كان و رێككه‌وتن له‌گه‌ڵ هێزه‌كانى سوورياى ديموكرات.

لاى خۆيه‌وه‌ ئەحمەد شه‌رع سوپاسى هه‌وڵه‌كان و رۆڵى نێچيرڤان بارزانى و سه‌ركردايه‌تيى هه‌رێمى كوردستانى كرد بۆ په‌رۆشى و هاوكارى و پشتگيرييان له‌ ئاشتى و چاره‌سه‌ركردنى كێشه‌كان.

 

 
 
