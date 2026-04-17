ترەمپ: گەمارۆی سەر ئێران تا واژۆکردنی رێککەوتن بەردەوام دەبێت
سەرۆکی ئەمریکا، رایگەیاند کە گەرووی هورمز بەڕووی بازرگانیی جیهانیدا بەتەواوی کراوەیە، بەڵام جەختی کردەوە کە گەمارۆ دەریاییەکان تەنیا لەسەر ئێران بەردەوام دەبن تا ئەو کاتەی رێککەوتنی کۆتایی 100% واژۆ دەکرێت.
هەینی 17ـی نیسانی 2026، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، لە نوێترین پەیامیدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "تروس"، دواین پێشهاتەکانی تایبەت بە گەرووی هورمز و گەمارۆی دەریایی سەر ئێرانی ئاشکرا کرد.
ترەمپ رایگەیاند، گەرووی هورمز ئێستا بەتەواوی کراوەیە و ئامادەیە بۆ بازرگانی و تێپەڕبوونی گشتگیری کەشتییەکان. ئەم هەنگاوە دوای ئەوە دێت کە لە چەند هەفتەی رابردوودا بەهۆی جەنگ و ئاڵۆزییەکانەوە هاتوچۆی دەریایی لەو ناوچە هەستیارەدا پەکیکەوتووە.
سەرۆکی ئەمریکا جەختی کردەوە کە سەرەڕای کردنەوەی گەرووەکە، بەڵام گەمارۆی دەریایی هێزەکانی ئەمریکا بە هەموو هێز و کاریگەرییەکەیەوە دەمێنێتەوە، بەڵام ئاماژەی بەوە کرد کە گەمارۆکە "تەنیا پەیوەندی بە ئێرانەوە هەیە". ترەمپ گوتی: "ئەم گەمارۆیە بەردەوام دەبێت تا ئەو کاتەی رێککەوتنەکەمان لەگەڵ ئێران 100% تەواو دەبێت."
لەبارەی ئاراستەی دانوستانەکان، ترەمپ گەشبینی خۆی نیشاندا و رایگەیاند: "ئەم پرۆسەیە دەبێت زۆر بە خێرایی بەڕێوە بچێت، چونکە زۆربەی خاڵەکان پێشتر دانوستانیان لەسەر کراوە و گەیشتووینەتە رێککەوتن لەسەریان."
ترەمپ جەختی کردەوە کە ئێران ڕێککەوتووە چیتر گەرووی هورمز دانەخاتەوە و ئازادیی کەشتیوانی بۆ هەمووان دەبێت؛ ئاماژەشی داوە، بە هاوکاریی تەکنیکی و سەربازیی ئەمریکا، ئێران دەستی کردووە بە لادانی ئەو مینە دەریاییانەی لە کاتی ئاڵۆزییەکاندا چێنرابوون.
سەرۆکی ئەمریکا سوپاسی تایبەتی ئاراستەی سەرۆک وەزیران و فەرماندەی سوپای پاکستان کرد بۆ ڕۆڵی نایابیان لە نێوەندگیریدا، هەروەها ستایشی ئازایەتی سعوودیە، ئیمارات و قەتەری کرد بۆ هاوکارییەکانیان.
ترەمپ ئاشکرای کرد کە دوای چارەسەر بوونی کێشەکە، پەیوەندییەکی لە ناتۆوە پێگەیشتووە بۆ پێشکەشکردنی هاوکاری، بەڵام ئەو ڕەتیکردووەتەوە و پێی گوتوون "دوور بکەونەوە". ترەمپ ناتۆکەی بە "پڵنگی کاغەزین" ناوزەد کرد و گوتی لە کاتی پێویستدا بێسوود بوون و ئێستا تەنیا دەتوانن کەشتییەکانیان پڕ بکەن لە نەوت و بڕۆن.
هاوکات هەر ئەمڕۆ هەینی، عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران، لە پۆستێکدا لە پلاتفۆرمی ( ئێکس ) نووسیویەتی، لەگەڵ دەستپێکردنی ئاگربەست لە لوبنان، هاتوچۆی هەموو کەشتییە بازرگانییەکان لە گەرووی هورمزەوە بۆ ماوەی ئاگربەستەکە بە تەواوی کراوە دەبێت.