ترەمپ: گەمارۆی سەر ئێران تا واژۆکردنی رێککەوتن بەردەوام دەبێت

پێش 3 کاتژمێر

سەرۆکی ئەمریکا، رایگەیاند کە گەرووی هورمز بەڕووی بازرگانیی جیهانیدا بەتەواوی کراوەیە، بەڵام جەختی کردەوە کە گەمارۆ دەریاییەکان تەنیا لەسەر ئێران بەردەوام دەبن تا ئەو کاتەی رێککەوتنی کۆتایی 100% واژۆ دەکرێت.

هەینی 17ـی نیسانی 2026، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، لە نوێترین پەیامیدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "تروس"، دواین پێشهاتەکانی تایبەت بە گەرووی هورمز و گەمارۆی دەریایی سەر ئێرانی ئاشکرا کرد.

ترەمپ رایگەیاند، گەرووی هورمز ئێستا بەتەواوی کراوەیە و ئامادەیە بۆ بازرگانی و تێپەڕبوونی گشتگیری کەشتییەکان. ئەم هەنگاوە دوای ئەوە دێت کە لە چەند هەفتەی رابردوودا بەهۆی جەنگ و ئاڵۆزییەکانەوە هاتوچۆی دەریایی لەو ناوچە هەستیارەدا پەکیکەوتووە.

سەرۆکی ئەمریکا جەختی کردەوە کە سەرەڕای کردنەوەی گەرووەکە، بەڵام گەمارۆی دەریایی هێزەکانی ئەمریکا بە هەموو هێز و کاریگەرییەکەیەوە دەمێنێتەوە، بەڵام ئاماژەی بەوە کرد کە گەمارۆکە "تەنیا پەیوەندی بە ئێرانەوە هەیە". ترەمپ گوتی: "ئەم گەمارۆیە بەردەوام دەبێت تا ئەو کاتەی رێککەوتنەکەمان لەگەڵ ئێران 100% تەواو دەبێت."

لەبارەی ئاراستەی دانوستانەکان، ترەمپ گەشبینی خۆی نیشاندا و رایگەیاند: "ئەم پرۆسەیە دەبێت زۆر بە خێرایی بەڕێوە بچێت، چونکە زۆربەی خاڵەکان پێشتر دانوستانیان لەسەر کراوە و گەیشتووینەتە رێککەوتن لەسەریان."

ترەمپ جەختی کردەوە کە ئێران ڕێککەوتووە چیتر گەرووی هورمز دانەخاتەوە و ئازادیی کەشتیوانی بۆ هەمووان دەبێت؛ ئاماژەشی داوە، بە هاوکاریی تەکنیکی و سەربازیی ئەمریکا، ئێران دەستی کردووە بە لادانی ئەو مینە دەریاییانەی لە کاتی ئاڵۆزییەکاندا چێنرابوون.

سەرۆکی ئەمریکا سوپاسی تایبەتی ئاراستەی سەرۆک وەزیران و فەرماندەی سوپای پاکستان کرد بۆ ڕۆڵی نایابیان لە نێوەندگیریدا، هەروەها ستایشی ئازایەتی سعوودیە، ئیمارات و قەتەری کرد بۆ هاوکارییەکانیان.

ترەمپ ئاشکرای کرد کە دوای چارەسەر بوونی کێشەکە، پەیوەندییەکی لە ناتۆوە پێگەیشتووە بۆ پێشکەشکردنی هاوکاری، بەڵام ئەو ڕەتیکردووەتەوە و پێی گوتوون "دوور بکەونەوە". ترەمپ ناتۆکەی بە "پڵنگی کاغەزین" ناوزەد کرد و گوتی لە کاتی پێویستدا بێسوود بوون و ئێستا تەنیا دەتوانن کەشتییەکانیان پڕ بکەن لە نەوت و بڕۆن.

هاوکات هەر ئەمڕۆ هەینی، عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران، لە پۆستێکدا لە پلاتفۆرمی ( ئێکس ) نووسیویەتی، لەگەڵ دەستپێکردنی ئاگربەست لە لوبنان، هاتوچۆی هەموو کەشتییە بازرگانییەکان لە گەرووی هورمزەوە بۆ ماوەی ئاگربەستەکە بە تەواوی کراوە دەبێت.