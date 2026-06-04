سێنتکۆم: رێڕەوی 127 کەشتیمان گۆڕیوە

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فەرماندەیی ناوەندیی سوپای ئەمریکا (سێنتکۆم)، رۆژی پێنجشەممە ئامارێکی نوێی بڵاوکردەوە و رایگەیاند، لە سەرەتای دەستپێکردنی گەمارۆی دەریایی دژی ئێران لە 13ی نیسانی رابردووەوە، رێڕەوی 127 کەشتی لە گەرووی هورمز گۆڕدراوە.

پێنجشەممە 4ـی حوزەیرانی 2026، فەرماندەیی ناوەندیی سوپای ئەمریکا (سێنتکۆم)، لە هەژماری فەرمی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "ئێکس" ئاماژەی بەوە کردووە، تاوەکو 4ی حوزەیران، هێزەکانی ئەمریکا رێڕەوی 127 کەشتی بازرگانییان گۆڕیوە و رێگرییان لە 6 کەشتی کردووە کە پابەندی رێنماییەکان نەبوون، لە بەرانبەریشدا رێگەیان بە تێپەڕبوونی 36 کەشتی داوە کە هاوکاریی مرۆیییان گواستووەتەوە.

لەلایەکی دیکەوە و لە هەنگاوێکی سیاسی ناوخۆیی ئەمریکادا، ئەنجوومەنی نوێنەرانی ئەمریکا پڕۆژە بڕیارێکی پەسەند کرد، کە ئامانج لێی رێگرییە لە دۆناڵد ترەمپ بۆ بەردەوامبوون لە ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکانی دژی ئێران بەبێ گەڕانەوە و وەرگرتنی مۆڵەتی یاسایی لە کۆنگرێس، ئەم هەنگاوە وەک رەنگدانەوەی هەوڵە پەرلەمانییەکان دەبینرێت بۆ سنووردارکردنی دەسەڵاتەکانی کۆشکی سپی لە بەڕێوەبردنی ئەو ململانێیەی کە ماوەی سێ مانگە لە ناوچەکەدا بەردەوامە.

ئەنجوومەنی نوێنەران بە زۆرینەی 215 دەنگ بەرانبەر بە 208 دەنگ بڕیارەکەی پەسەند کرد، ئەوەش دوای ئەوەی چوار نوێنەری کۆمارییەکان چوونە پاڵ فراکسیۆنی دیموکراتەکان و پشتگیرییان لە پڕۆژە بڕیارەکە کرد.