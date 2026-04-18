پەرلەمانی عێراق چوار رۆژ لەسەریەک کۆدەبێتەوە

سەرۆکی پەرلەمانی عێراق پاڵپشتیی خۆی بۆ تێپەڕاندنی پێشنیازەیاسای خزمەتی سەربازی دەردەبڕێت و بڕیاریشە پەرلەمان چوار کۆبوونەوەی لەسەریەک بۆ خوێندنەوەی کۆمەڵێک پێشنیازەیاسا بکات.

فەرمانگەی راگەیاندنی پەرلەمانی عێراق رایگەیاند، لە رۆژانی 19 و 20 و 22 و 23ـی ئەم مانگە پەرلەمان کۆدەبێتەوە.

لە کۆبوونەوەکاندا خوێندنەوەی یەکەم بۆ هەشت پێشنیازەیاسا دەکرێت و یەکێک لەوانەش خزمەتی سەربازییە. پێشنیازەیاساکە لەلایەن لیژنەی ئاسایش و بەرگرییەوە ئامادە کراوە و لە 66 بڕگە پێکدێت.

15ـی ئەم مانگە، هەیبەت حەلبووسی، سەرۆکی پەرلەمانی عێراق، سەردانی بارەگای وەزارەتی بەرگریی عێراقی کرد و لەگەڵ سوپاسالاری عێراق کۆبووەوە.

لە کۆبوونەوەکەدا گفتوگۆیان لەبارەی خزمەتی سەربازیی زۆرەملێ کرد و بە یەکێک لە بژارە ستراتیژییەکانیان وەسف کرد بۆ بەهێزکردنی تواناکانی سوپا و دروستکردنی بنکەیەکی مرۆیی رێکخراو بۆ هەڵگرتنی بەرپرسیارێتیی نیشتمانی.

سەرۆکی پەرلەمان پشتیوانیی خۆی بۆ پێشنیازەیاساکە دەربڕی و بڕیارە لەلایەن پەرلەمانتارانەوە پێشکەش بکرێت.

پڕۆژەیاسای خزمەتی سەربازیی زۆرەملێ یەکێکە لە بابەتە گەرمەکانی گۆڕەپانی سیاسی و ئەمنیی عێراق. لەدوای رووخانی رژێمی پێشووی عێراق لە ساڵی 2003 و هەڵوەشاندنەوەی سوپای عێراق لەلایەن پۆڵ برێمەر، حاکمی مەدەنیی ئەمریکا لە عێراق، خزمەتی سەربازیی زۆرەملێ راگیرا و سوپای نوێ لەسەر بنەمای خۆبەخشی دروست کرایەوە.

لە ساڵی 2021 حکوومەتی عێراق پڕۆژەیاسایەکی نوێی بۆ خزمەتی سەربازی پەسەند کرد و رەوانەی پەرلەمانی کرد، بەڵام بەهۆی ناکۆکیی سیاسییەوە چەندین جار تێپەڕاندنی دواخراوە.