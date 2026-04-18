مەسرور بارزانی: هێرشەکانی سەر کوردستان، هەوڵێکن بۆ تێکدانی ئاگربەست و زیان گەیاندن بە ناوچەکە

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی بە توندترین شێوە سەرکۆنەی هێرشەکانی سەر هەرێمی کوردستان دەکات و بۆ کۆتاییهێنان بە هێرشەکانیش داوای هەڵوێستی جددی لە بەغدا و دابینکردنی کەرەستەی پێویست لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەکات.

ئەمڕۆ شەممە، 18ـی نیسانی 2026، سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی، لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) پەیامێکی لەبارەی هێرشەکانی سەر هەرێمی کوردستان بڵاوکردەوە.

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاندووە، "بە توندترین شێوە هێرشەکانی سەر هەرێمی کوردستان شەرمەزار دەکەین کە هەرچەندە ئێمە بەشێکیش نەبووین لەو شەڕە، کەچی هێرشەکان لە ماوەی چەند رۆژی رابردووشدا هەر بەردەوام بوون."

سەرۆکوەزیران روونیشی کردووەتەوە، "سەرەڕای ئاگربەست و دانوستانەکان، کەچی بەهۆی هێرشەکانی ئەم چەند رۆژانە، پێنج کەس شەهیدبوون و ژمارەیەکی زۆریش بریندار بوون، ئەمەش هەوڵێکە بۆ تێکدانی ئاگربەست و زیان گەیاندنی زیاتر بە ناوچەکەمان".

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە پێویستی دەزانێت حکوومەتی عێڕاق "رێوشوێنی کردەیی بگرێتەبەر بۆ کۆتاییهێنان بەم هێرشانە" و دەڵێت "داوا لە هاوبەشە نێودەوڵەتییەکانمان دەکەین کە کەرەستەی پێویست بۆ پاراستنی هاووڵاتییانی کوردستان و ژێرخانی وزە ، لەم هەڕەشە بەردەوامانە دابین بکەن".