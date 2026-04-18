سەرۆک بارزانی پیرۆزبایی لە عەممار حەکیم دەکات

پێش کاتژمێرێک

شەممە، 18ـی نیسانی 2026، سەرۆک مەسعود بارزانی، بە بۆنەی دووبارە هەڵبژاردنەوەی عەممار حەکیم، وەک سەرۆکی رەوتی حیکمەی نیشتمانی، پەیامێکی پیرۆزبایی ئاراستە کرد.

سەرۆک بارزانی لە هەژماری فەرمیی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) نووسیویەتی: "پیرۆزباییت لێ دەکەم و هیوای سەرکەوتن و سەرفرازیت بۆ دەخوازم"

بسم الله الرحمن الرحيم



سماحة السيد عمار الحكيم المحترم



بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسًا لتيار الحكمة، نتقدم إليكم بخالص التهاني، متمنين لكم التوفيق والسداد. — Masoud Barzani (@masoud_barzani) April 18, 2026

ئەم پەیامەی سەرۆک بارزانی لە کاتێکدایە، کە رەوتی حیکمەی نیشتمانی لە کۆبوونەوەی ئەم دواییەی خۆیدا، بە کۆی دەنگ متمانەی بە عەممار حەکیم بەخشییەوە بۆ ئەوەی بۆ جارێکی دیکە سەرکردایەتیی رەوتەکە بگرێتە دەست.

عەممار حەکیم یەکێکە لە کەسایەتییە سیاسییە دیارەکانی عێراق و، پەیوەندییەکی مێژوویی و دێرینی لەگەڵ سەرکردایەتیی سیاسیی کوردستان و سەرۆک بارزانیدا هەیە.