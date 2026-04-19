تورکیا داوای درێژکردنەوەی ئاگربەست دەکات

وەزیری دەرەوەی تورکیا رایگەیاند، هەریەکە لە واشنتن و تاران ئیرادەیەکی راستەقینەیان بۆ گەیشتن بە رێککەوتن هەیە، ئاماژەی بەوەش کرد، وڵاتەکەی هەموو هەوڵێک دەدات بۆ پاڵپشتیکردنی ئەو رێڕەوە دیپلۆماسییە.

یەکشەممە 19ـی نیسانی 2026، هاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیا، لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا گوتی: "دانوستانەکانی نێوان هەردوو لایەنی ئەمریکا و ئێران تاوەکوو ئاستێکی بەرەو پێش چووە و تەواو بووە، هەرچەندە هێشتا هەندێک جیاوازی و ناکۆکی ماون"، هەروەها جەختی لە پێویستی کارکردن بۆ درێژکردنەوەی ماوەی ئاگربەست کردەوە.

لەلایەکی دیکەوە، مەسعوود پزیشکیان، سەرۆک کۆماری ئێران، جارێکی دیکە جەختی لە هەڵوێستی وڵاتەکەی کردەوە بۆ رەتکردنەوەی فراوانکردنی مەودای ململانێکان لە ناوچەکەدا، هاوکات رایگەیاند، تاران مافی رەوای خۆیەتی بەرگری لە خۆی بکات ئەگەر رووبەڕووی هەر هێرش و دەستدرێژییەک ببێتەوە.

لە هەمان کاتدا، رۆژنامەی "وۆڵ ستریت جۆرناڵ" بڵاویکردەوە، ئیدارەی دۆناڵد ترەمپ پێشبینی دەکات لە چەند رۆژی داهاتوودا وەرچەرخانێکی گەورە لە دانوستانە بەردەوامەکان لەگەڵ ئێراندا رووبدات.

رۆژنامەکە لە زاری سەرچاوەکانییەوە ئاماژەی بەوە کردووە، واشنتن چاوەڕێی هەنگاوی ورد و کۆنکرێتییە لەلایەن ئێرانەوە، لە بەرانبەردا کار بۆ کەمکردنەوەی فشارەکان، سزای ئابووری و هەڕەشە سەربازییەکان دەکرێت.

بەرەبەیانی چوارشەممە 8ـی نیسانی 2026، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا، کۆتایی بە جەنگی 39 رۆژە لەگەڵ ئێران هێنا و بۆ ماوەی دوو هەفتە ئاگربەستی راگەیاند.

رۆژی شەممە 11ـی نیسانی 2026، دانوستانی نێوان هەردوو شاندی باڵای دانوستانکاری ئەمریکا و ئێران، لە ئیسلام ئابادی پایەختی پاکستان بەڕێوەچوو.

بۆ رۆژی دواتر یەکشەممە، 12ـی نیسانی 2026، جەی دی ڤانس، جێگری سەرۆکی ئەمریکا لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا لە ئیسلام ئاباد، ئەنجامی دانوستانەکانی لەگەڵ ئێران راگەیاند و گوتی: شاندەکانی واشنتن و تاران بۆ ماوەی 21 کاتژمێر دانوستانیان کرد، بەڵام نەگەیشتینە رێککەوتنێکی وا کە جێگەی رەزامەندی هەردوولا بێت.