پارتی: هیوادارین ساڵی نوێ ببێتە هەوێنی خێر و ئاسوودەیی بۆ هەموو پێکهاتەکان

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مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، بەبۆنەی هاتنەوەی سەری ساڵی نوێی کۆچی، پەیامێکی پیرۆزبایی ئاراستەی سەرجەم موسڵمانانی کوردستان، عێراق و جیهان کرد و تێیدا، وێڕای هیوای کۆتاییهاتنی کێشەکان، جەختی لەسەر پتەوکردنی نەریتی دێرینی پێکەوەژیان و گیانی ئاشتەوایی کۆمەڵایەتی لە هەرێمی کوردستاندا کردەوە

دووشەممە 15ـی حوزەیرانی 2026، مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، پەیامێکی بڵاو کردەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، بە بۆنەی هاتنەوەی (یەکی موحەرەم)، سەری ساڵی نوێی کۆچی، گەرمترین پیرۆزبایی لە سەرجەم موسڵمانانی کوردستان و عێراق و جیهان دەکەین.

لە پەیامەکەدا هاتووە، هیوادارین ئەو بۆنە پیرۆزە هەوێنی خێر و خۆشی و ئاسوودەیی بێت بۆ کۆمەڵگەکەمان بە هەموو پێکهاتەکانییەوە و مایەی کۆتایی هاتنی کێشە و گیروگرفتەکان بێت.

مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان دەشڵێت: لەو دەرفەتەدا جەخت دەکەینەوە سەر نەریتی دێرینی پێکەوەژیان و پتەوترکردنی گیانی ئاشتەوایی و لێبوردەیی و بەرقەراربوونی سەقامگیریی و هاوئاهەنگی و ئاشتەوایی کۆمەڵایەتی لە هەرێمی کوردستاندا.