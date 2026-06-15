پەیامی پیرۆزبایی سەرۆک بارزانی بەبۆنەی سەری ساڵی کۆچی

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سەرۆک بارزانی، بەبۆنەی هاتنەوەی سەری ساڵی نوێی کۆچی، پەیامێکی پیرۆزبایی ئاراستەی تەواوی موسڵمانانی کوردستان، عێراق و جیهان کرد و تێیدا هیوای خواست ساڵی نوێ ببێتە مایەی جێگیربوونی ئاشتی، سەقامگیری و ئاسوودەیی بۆ ناوچەکە و جیهان.

دووشەممە 15ـی حوزەریانی 2026، سەرۆک بارزانی پەیامێکی پیرۆزبایی بەبۆنەی سەری ساڵی کۆچی بڵاو کردەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، بەبۆنەی هاتنەوەی سەری ساڵی کۆچییەوە گەرمترین پیرۆزبایی خۆم ئاراستەی تەواوی موسڵمانانی کوردستان و عێراق و جیهان دەکەم.

لە پەیامەکەی سەرۆک بارزانیدا هاتووە، لە خودای گەورە داواکارم ساڵی تازەی کۆچی ساڵی جێگیربوونی ئاشتی و سەقامگیری و ئاسوودەیی بۆ ناوچەکەمان و هەموو جیهان بێت.

دەقی پەیامی سەرۆک بارزانی

بەناوی خودای بەخشندە و میهرەبان

بەبۆنەی هاتنەوەی سەری ساڵی کۆچییەوە گەرمترین پیرۆزبایی خۆم ئاراستەی تەواوی موسڵمانانی کوردستان و عێراق و جیهان دەکەم.

لە خودای گەورە داواکارم ساڵی تازەی کۆچی ساڵی جێگیربوونی ئاشتی و سەقامگیری و ئاسوودەیی بۆ ناوچەکەمان و هەموو جیهان بێت.

هەر بمێنن لە خێر و خۆشیدا

مسعود بارزانی

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