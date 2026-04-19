ئیرنا: تاران تا ئێستا بڕیاری بەشداری لە گەڕێکی نوێی دانوستان لەگەڵ واشنتن نەداوە
میدیاکانی ئێران بڵاویان کردەوە، تاران تاوەکوو ئێستا بڕیاری کۆتایی لە بارەی بەشدارییکردن لە گەڕێکی نوێی دانوستانەکان ئەمریکا نەداوە.
یەکشەممە، 19ـی نیسانی 2026، ئاژانسەکانی (فارس و تەسنیم) لە زاری چەند سەرچاوەیەکی ئاگادارەوە ئاشکرایان کرد، کە تاران هێشتا لە قۆناغی تاوتوێکردنی بڕیاری بەشدارییکردندایە و "کەشی گشتی بە هیچ شێوەیەک بە ئەرێنی هەڵناسەنگێنرێت."
ئاژانسی فارس لە زاری سەرچاوەیەکەوە ئاماژەی بەوە کردووە، کە لادانی گەمارۆکانی ئەمریکا لەسەر بەندەرەکانی ئێران، پێشمەرجێکی بنەڕەتییە بۆ هەر جۆرە گفتوگۆیەک.
لە لایەکی دیکەوە، ئاژانسی ئیرنا، لە راپۆرتێکدا تیشکی خستە سەر ئاستەنگەکانی بەردەم پڕۆسەی دیپلۆماسی و واشنتنی بە پەیڕەکردنی سیاسەتی "ماکسیمالیزم و داواکاریی نالۆژیکی و ناڕاستبینانە" تۆمەتبار کرد.
لە راپۆرتەکەدا ئەوەش هاتووە، کە "گۆڕینی بەردەوامی هەڵوێستەکان، دژایەتیی بەردەوام لە بڕیارەکان و درێژەدان بەو گەمارۆ دەریاییەی ئەمریکا ناوی ناوە، وای کردووە لەم بارودۆخەدا هیچ کەشێکی لەبار بۆ گفتوگۆی بەرهەمدار نەمێنێتەوە."
ئاژانسەکە ئەوەشی ئاشکرا کردووە، ئەو هەواڵ و چەواشەکارییەی لە لایەن ئەمریکا و میدیاکانیانەوە بڵاو دەکرێنەوە، تەنیا یاریکردنێکی بە ئەنقەستە بۆ سەرکوتکردن و فشارخستنە سەر ئێران.
بە پێی ئاژانسەکە، تاوەکوو ئێستا ئەو سیاسەتەی ئەمریکا گرتوویەتییەتەبەر، رێگری لە پێشکەوتنی ئاگربەست هەبووە، بەم دۆخەی هەیە، هیچ ئاسۆیەکی رووناک لە دانوستانەکان بە دی ناکرێت.
ئەم دوودڵییەی تاران لە کاتێکدایە، کە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی چاوەڕوانی دەستپێکردنەوەی گفتوگۆکان دەکات بۆ کەمکردنەوەی گرژییەکانی نێوان هەردوو وڵات، بەڵام جەختکردنەوەی میدیا فەرمییەکانی ئێران لەسەر مەرجەکان، ئاماژەیەکی روونە بۆ ئەوەی کە تاران نایەوێت بێ مەرج بگەڕێتەوە سەر مێزی دانوستان.