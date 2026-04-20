باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا بۆ هاووڵاتییانی: دەستبەجێ عێراق چۆڵکەن

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ دووشەممە، 20ـی نیسانی 2026، باڵیۆزخانەی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە بەغدا، هۆشدارییەکی ئەمنیی بڵاوکردەوە و رایگەیاند؛ گرووپە چەکدارەکان بەردەوامن لە داڕشتنی پلان بۆ ئەنجامدانی هێرشی زیاتر دژی هاووڵاتییانی ئەمریکی و بەرژەوەندییەکانی ئەو وڵاتە لە سەرتاسەری عێراقدا.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە؛ هێشتا هەندێک لایەنی پەیوەندیدار بە حکوومەتی عێراقەوە، بە شێوەیەکی چالاک چەتری سیاسی، دارایی و پشتیوانیی مەیدانی بۆ ئەم گرووپە چەکدارانە دابین دەکەن، ئەمەش مەترسییە ئەمنییەکانی زیاتر کردووە.

سەبارەت بە دۆخی گەشتکردن، باڵیۆزخانەکە ئاماژەی بەوە کردووە، هەرچەندە ئاسمانی عێراق کراوەتەوە و گەشتە بازرگانییە سنووردارەکان دەستیان پێکردووەتەوە، بەڵام مەترسیی بەردەوامی مووشەک و درۆن لە ئاسمانی عێراقدا لەئارادایە. ئەمریکا داوا لە هاووڵاتییانی دەکات ئاستی هۆشداری "پلە چوار" رەچاو بکەن کە بە واتای "سەفەر نەکردن بۆ عێراق" دێت و دەڵێت: "بۆ هیچ مەبەستێک گەشت بۆ عێراق مەکەن، ئەگەر لەوێشن دەستبەجێ وڵاتەکە جێبهێڵن."

باڵیۆزخانەی ئەمریکا جەختی کردووەتەوە، سەرەڕای بڕیاری چۆڵکردنی ناچاریی بەشێک لە کارمەندانی، نێردەی دیپلۆماسی ئەمریکا بۆ هاوکاریکردنی هاووڵاتییانی بەردەوامە لە کارەکانی. لە هەمان کاتدا هۆشداری دەدات، بەهۆی مەترسییە گەورە ئەمنییەکانەوە، هاووڵاتییان هەوڵی چوون بۆ ناو باڵیۆزخانە یان نوێنەرایەتییە دیپلۆماسییەکان نەدەن و تەنیا لە رێگەی ئیمەیڵەوە پەیوەندیی بکەن.

لەبارەی رێگا وشکانییەکان، راگەیەندراوەکە ئاشکرای کردووە، رێگاکانی بەرەو وڵاتانی تورکیا، ئوردن، کوەیت و سعوودیە هێشتا کراوەن، بەڵام گەشتیاران دەبێت چاوەڕوانی دواکەوتنی زۆر و بەرزبوونەوەی نرخی پلیت و گۆڕانکاریی کتوپڕ بن. هەروەها ئاماژە بەوە کراوە، گەشتە ئاسمانییە بازرگانییەکان لە کوەیتەوە بەهۆی مەترسیی هێرشەکانەوە راگیراون.