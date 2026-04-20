وەزارەتی بازرگانی عێراق: نزیکەی 80 بنکەیان ئامادەکردووە بۆ وەرگرتنی گەنمی جووتیاران

حەیدەر نووری گەرعاوی: پێشبینی دەکرێت لە 10 رۆژی داهاتوودا دروێنە دەستپێبکات

پێش 4 کاتژمێر

وەزارەتی بازرگانی عێراق رایگەیاند، نزیکەی 80 بنکەیان بۆ وەرگرتنی بەرهەمی گەنمی جووتیاران ئامادەکردووە، هاوکات هۆشداریشی لە دەستکاریکردنی بەرهەمی گەنمەکە داوە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 20ـی نیسانی 2026، حەیدەر نووری گەرعاوی، بەرێوەبەری گشتی کۆمپانیای بازرگانی دانەوێڵە، بە ئاژانسی هەواڵی عێراقییەی گوت، "78 بنکە خراونەتە کار بۆ وەرگرتنی بەرهەمی گەنمی ئەمساڵی جووتیاران"، ئاماژەی بەوەش کرد، "دوو شوێنی گەورەی دیکە لە شارەکانی موسەننا و کەربەلا کراوەتە کە توانای لەخۆگرتنی زیاتر لە 340 هەزار تۆن گەنمی هەیە."

روونیشیکردەوە، "دەیان بنکەی وەرگرتنی گەنمی لە نەینەوا و سەلاحەددین و پارێزگاکانی دیکە دامەزراندووە، بە ئامانجی وەرگرتنی تەواوی گەنمی جووتیاران لە ناوچە چێنراوەکان."

حەیدەر نووری هۆشداریشی دا لەوەی هەندێک لە "بازرگانان و کەسانی دیکە لە هەوڵی تێکەڵکردنی گەنمی کۆن و خراپ بوون لەگەڵ بەرهەمی نوێدا"، ئاماژەی بەوەش دا، "تاقیگەکانیان زۆر وردن لە دیاریکردنی ئەو گەنمانەی تووشی شێ یان مێرووەکان بوون".

گوتیشی، "کەشوهەوا و بەردەوامی سەرما و باران، بووەتە هۆی دواکەوتنی رێژەیی لە دەستپێکردنی پرۆسەی دروێنەکردن"، دەشڵێت، پێشبینی دەکرێت "لە ماوەی 10 رۆژی داهاتوودا دروێنە دەستپێبکات".

دووپاتیکردەوە کە "ستافی تەکنیکی و کارگێڕی لە ئامادەباشی تەواودان بۆ وەرگرتنی گەنمی جووتیاران لە کاتژمێر پێنجی بەیانییەوە، ئەمەش هاوکاتە لەگەڵ دەستپێکردنی دروێنەکردن."