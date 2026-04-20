کەشناسیی هەرێم بڕی بارانبارینی 24 کاتژمێری رابردووی راگەیاند
بەرێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێم، ئاماری بارانبارینی وێستگە جیاوازەکانی بڵاو کردەوە و بەگوێرەی داتاکان، ناوچەی چوارتا لە پارێزگای سلێمانی بە تۆمارکردنی 77 ملم باران، زۆرترین رێژەی بارانباری تیدا باریوە.
بەرێوەبەرایەتیی گشتی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێم، ئاماری بارانبارینی وێستگەکانی لە رۆژی 20ی نیسانی 2026 بڵاوکردەوە. بەگوێرەی ئامارەکان، شەپۆلێکی بارانبارین زۆربەی ناوچەکانی هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە و لە هەندێک ناوچە بڕێکی زۆر باران باریوە.
پارێزگای هەولێر:
پیرمام: 3.1 ملم
سۆران: 19.9 ملم
خەبات: 0.2 ملم
شەقڵاوە: 2.5 ملم
حاجی ئۆمەران: 1.4 ملم
بارزان: 2 ملم
رواندز: 9.9 ملم
مێرگەسۆر: 10 ملم
سیدەکان: 26 ملم
چۆمان: 7.5 ملم
خەلیفان: 19.7 ملم
بەنداوی گۆمەسپان: 1 ملم
بەنداوی دووێن: 10 ملم
پارێزگای سلێمانی:
رانیە: 0.2 ملم
قەڵادزێ: 9 ملم
چوارتا: 77 ملم
دەربەندیخان: 8.2 ملم
پێنجوێن: 17.4 ملم
بەکرەجۆ: 0.1 ملم
سەید سادق: 10 ملم
بەرزنجە: 4.7 ملم
قەرەداغ: 1.2 ملم
پیرەمەگرون: 0.3 ملم
سیتەک: 16.3 ملم
پارێزگای دهۆک:
سەنتەری دهۆک: 19 ملم
زاخۆ: 14.1 ملم
ئاکرێ: 3.2 ملم
بامەرنی: 57 ملم
مانگێش: 41 ملم
کانی ماسی: 28 ملم
ئامێدی: 25 ملم
بجیل: 4 ملم
دینارتە: 2.8 ملم
باتۆفە: 22.5 ملم
سەرسەنگ: 23 ملم
شێخان: 1 ملم
بەردەڕەش: 0.8 ملم
دێرەلوک: 31 ملم
باعەدرێ: 3 ملم
چمانکێ: 24 ملم
زاويتە: 20 ملم
سێمێل: 28.7 ملم
شێلادزێ: 24.5 ملم
پارێزگای کەرکوک:
کەلار: 3.8 ملم
مەیدان: 3.2 ملم
کفری: 0.3 ملم
پارێزگای هەڵەبجە:
سەنتەری هەڵەبجە: 11.1 ملم
تەوێڵە: 15 ملم
خورماڵ: 23.1 ملم
بیارە: 12 ملم
سیروان: 9.7 ملم