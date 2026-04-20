کەشناسیی هەرێم بڕی بارانبارینی 24 کاتژمێری رابردووی راگەیاند

بەرێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێم، ئاماری بارانبارینی وێستگە جیاوازەکانی بڵاو کردەوە و بەگوێرەی داتاکان، ناوچەی چوارتا لە پارێزگای سلێمانی بە تۆمارکردنی 77 ملم باران، زۆرترین رێژەی بارانباری تیدا باریوە.

بەرێوەبەرایەتیی گشتی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێم، ئاماری بارانبارینی وێستگەکانی لە رۆژی 20ی نیسانی 2026 بڵاوکردەوە. بەگوێرەی ئامارەکان، شەپۆلێکی بارانبارین زۆربەی ناوچەکانی هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە و لە هەندێک ناوچە بڕێکی زۆر باران باریوە.

پارێزگای هەولێر:

پیرمام: 3.1 ملم

سۆران: 19.9 ملم

خەبات: 0.2 ملم

شەقڵاوە: 2.5 ملم

حاجی ئۆمەران: 1.4 ملم

بارزان: 2 ملم

رواندز: 9.9 ملم

مێرگەسۆر: 10 ملم

سیدەکان: 26 ملم

چۆمان: 7.5 ملم

خەلیفان: 19.7 ملم

بەنداوی گۆمەسپان: 1 ملم

بەنداوی دووێن: 10 ملم

پارێزگای سلێمانی:

رانیە: 0.2 ملم

قەڵادزێ: 9 ملم

چوارتا: 77 ملم

دەربەندیخان: 8.2 ملم

پێنجوێن: 17.4 ملم

بەکرەجۆ: 0.1 ملم

سەید سادق: 10 ملم

بەرزنجە: 4.7 ملم

قەرەداغ: 1.2 ملم

پیرەمەگرون: 0.3 ملم

سیتەک: 16.3 ملم

پارێزگای دهۆک:

سەنتەری دهۆک: 19 ملم

زاخۆ: 14.1 ملم

ئاکرێ: 3.2 ملم

بامەرنی: 57 ملم

مانگێش: 41 ملم

کانی ماسی: 28 ملم

ئامێدی: 25 ملم

بجیل: 4 ملم

دینارتە: 2.8 ملم

باتۆفە: 22.5 ملم

سەرسەنگ: 23 ملم

شێخان: 1 ملم

بەردەڕەش: 0.8 ملم

دێرەلوک: 31 ملم

باعەدرێ: 3 ملم

چمانکێ: 24 ملم

زاويتە: 20 ملم

سێمێل: 28.7 ملم

شێلادزێ: 24.5 ملم

پارێزگای کەرکوک:

کەلار: 3.8 ملم

مەیدان: 3.2 ملم

کفری: 0.3 ملم



پارێزگای هەڵەبجە:

سەنتەری هەڵەبجە: 11.1 ملم

تەوێڵە: 15 ملم

خورماڵ: 23.1 ملم

بیارە: 12 ملم

سیروان: 9.7 ملم