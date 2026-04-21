دهۆك لە گواستنەوەی ئەستێرەیەكی عێراق نزیك دەبێتەوە

خاوەنی گۆڵە مێژووییەكەی بەرامبەر هەڵۆیەكانی بادینان نزیكە ببێتە دهۆكی

یانەی دهۆك لە ئێستاوە ئامادەكاری دەكات بۆ ئەوەی بۆ وەرزی داهاتوو ئاستی تیپەكە بگەڕێنێتەوە سەردەمی زێڕینی، كاپتنی یانەی كەرخ بووەتە یەكەمین ئامانجی هەڵۆیەكانی بادینان و لە رێككەوتن نزیك بوونەتەوە.

یانەی دهۆك هەڵگری نازناوی جامی عێراق و جامی چامپیۆنزلیگی كەنداوی وەرزی رابردوو ئەم وەرزە بە دۆخێكی ناجێگیر تێپەڕ دەبێت، لە كۆی 29 یاری، 10 بردنەوە و 12 شكستی هەیە و بە كۆكردنەوەی 37 خاڵ لە خانەی یازدەیەمی ریزبەندی خولی ئەستێرەكانی عێراقی ئەم وەرزە دێت.

دهۆك لە ئێستاوە بە ئارامی ئامانجەكانی بۆ وەرزی داهاتوو دیاری دەكات، یانەكە دەیەوێت پێش ئەوەی دەرگای گواستنەوەی هاوینە بكرێتەوە بە زارەكی رێككەوتن لەگەڵ ئەستێرە دیارەكانی خولەكە بكات.

بەگوێرەی ئەو زانیارییانەی دەست كوردستان24 كەوتووە، دهۆك لەگەڵ یونس غەنی كاپتنی یانەی كەرخ لە رێككەوتن نزیك بوونەتەوە.

ئەم ناوەراستكارە عێراقییە، یەكێكە لە دیارترین یاریزانەكانی خولی ئەستێرەكانی عێراق، بەرامبەر موسڵ دوو گۆڵی بە لێدانی راستەوخۆ تۆمار كرد و 3 خاڵی بۆ یانەكەی بەدەستهێنا، جگە لەوەش لە خولەكی 96 گۆڵێكی كوشندەی لەم وەرزە لە دهۆك كرد و 3 خاڵی دیكەی بۆ یانەكەی زیاد كرد.

یونس غەنی، تەمەن 27 ساڵ، ئەم وەرزە لە خولی ئەستێرەكانی عێراق 4 گۆڵ و ئەسیستێكی كردووە و لە بەرگری و بچڕاندنی هێرشەكان و كۆنترۆڵكردنی ناوەراست لێهاتووییەكی گەورەی هەیە.