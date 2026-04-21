رێکخراوی بەدر زانیاریی نوێ لە بارەی کاندیدی چوارچێوەی هەماهەنگی ئاشکرا دەکات

رێکخراوی بەدر ئاشکرای دەکات، کە چوارچێوەی هەماهەنگی نەگەیشتووەتە رێککەوتنی کۆتایی لەسەر دیاریکردنی کاندیدی پۆستی سەرۆکوەزیران و راگەیاندنی ناوەکە بۆ هەفتەی داهاتوو دواخراوە، ئەوەش بەهۆی نەبوونی کۆدەنگی لە نێوان جەمسەرە سەرەکییەکانی نێو چوارچێوەکە.

سێشەممە، 21ـی نیسانی 2026، ئەبو توراب تەمیمی، پەرلەمانتاری عێراق لە رێکخراوی بەدر، لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24 رایگەیاند: "کۆبوونەوەکانی سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی کە لە دوێنێوە دەستیان پێکردووە، ئەمڕۆ و سبەینێش بەردەوام دەبن، بەڵام تا ئێستا هێزە گەورەکان لەسەر پرسی کاندیدی سەرۆکوەزیران نەگەیشتوونەتە رێککەوتنی کۆتایی و سبەی ناو کاندیدی چوارچێوەکە بۆ پۆستەکە راناگەیەنرێت".

تەمیمی ئاماژەی بەوەش کرد، کە کێبڕکێی توند لە نێوان کاندیدەکاندا هەیە و دۆخەکە بە جۆرێکە کە لە هەر چرکەیەکدا ئەگەری گۆڕانکاری هەیە.

گوتیشی: "بەهۆی ئەوەی دوێنێ کۆدەنگی تەواو لەسەر هیچ ناوێک دروست نەبوو، پێدەچێت ڕاگەیاندنی کاندیدی کۆتایی بۆ هەفتەی داهاتوو دوابکەوێت."

لە ناوخۆی چوارچێوەی هەماهەنگیدا کە لە 12 سەرکردە پێکدێت، پێنج هێزی سەرەکی رۆڵی یەکلاکەرەوە دەگێڕن، کە ئەوانیش بریتین لە؛ هاوپەیمانیی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان بە 46 کورسی، دەوڵەتی یاسا 29 کورسی، عەسائیبی ئەهلی حەق 27 کورسی، هاوپەیمانیی هێزە نیشتمانییەکان 18 کورسی و رێکخراوی بەدر بە 18 کورسی.

لەلایەکی دیکەوە، حوسێن حەبیب، ئەندامی هاوپەیمانیی فەتح، بۆ کوردستان 24، جەختی کردەوە، کە محەمەد شیاع سوودانی هێشتا تاکە کاندیدی فەرمی ئەوانە و هیچ گۆڕانکارییەک لە هەڵوێستیاندا رووی نەداوە، هەروەها ئاماژەی بەوە کرد کە پشتیوانییان بۆ هیچ کاندیدێکی دیکە دەرنەبڕیوە.

ئەم پێشهاتانە لە کاتێکدایە، ئاژانسی رۆیتەرز بڵاوی کردبووەوە، کە زۆرینەی لایەنەکانی نێو چوارچێوەی هەماهەنگی دەنگیان بە کاندیدبوونی (باسم بەدری)، سەرۆکی دەستەی لێپرسینەوە و دادپەروەری داوە. هەرچەندە دەوڵەتی یاسا و رێکخراوی بەدر زانیارییەکانیان بۆ کوردستان24 پشتڕاست کردەوە، بەڵام چوارچێوەی هەماهەنگی بڕیاری دا راگەیاندنی ناوەکە دوابخات، ئەوەش دوای ئەوەی چەند سەرکردەیەک داوای کاتی زیاتریان کرد بۆ گەیشتن بە لێکتێگەیشتنی قووڵتر.