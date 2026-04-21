ترەمپ وادەی ئاگربەستی لەگەڵ ئێران درێژکردەوە

پێش 25 خولەک

دۆناڵد ترەمپ لە دوا ساتەکاندا بڕیاری دا بۆمبەکانی ڕابگرێت و وادەی ئاگربەست لەگەڵ ئێران درێژ بکاتەوە. ئەم بڕیارەی ترەمپ کە دوای نێوەندگیرییەکی چڕی بەرپرسانی باڵای پاکستان هات، وەک دوایین دەرفەت بۆ تاران دەبینرێت تاوەکو لە نێوان ڕێککەوتنێکی نوێ یان ڕووبەڕووبوونەوەی سەربازی یەکێکیان هەڵبژێرێت، ئەمەش لە کاتێکدایە کە هێشتا گەمارۆ دەریاییەکانی ئەمریکا لەسەر ئێران ماونەتەوە.

سێشەممە 21ـی نیسانی 2026، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (تروس) پەیامێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ڕایگەیاند، بڕیاری داوە وادەی ئاگربەست لەگەڵ کۆماری ئیسلامیی ئێران درێژ بکاتەوە و هێرشە سەربازییەکانی وڵاتەکەی بۆ سەر تاران ڕابگرێت.

ترەمپ ئاشکرای کرد، ئەم بڕیارەی دوای داواکارییەکی فەرمیی بەرپرسانی باڵای پاکستان هاتووە، سەرۆکی ئەمریکا باسی لەوەش کردووە، "لەسەر داوای مارشاڵ عاسم مونیر و شەهباز شەریف، سەرۆک وەزیرانی پاکستان، داوامان لێکرا هێرشەکانمان بۆ سەر وڵاتی ئێران ڕابگرین تا ئەو کاتەی سەرکردە و نوێنەرانی ئێران دەگەنە پێشنیازێکی یەکگرتوو."

لە ڕاگەیەندراوەکەدا، ترەمپ ڕەخنەی توندی لە ناوخۆی دەسەڵاتی ئێران گرت و گوتی: "حکومەتی ئێران بە جددی پەرتەوازە و دابەش بووە، ئەمەش شتێکی چاوەڕواننەکراو نەبوو."

سەرۆکی ئەمریکا جەختی کردەوە، درێژکردنەوەی ئاگربەست بە واتای کەمکردنەوەی فشارەکان نییە. ترەمپ ڕایگەیاند: "فەرمانم بە سوپاکەمان داوە بەردەوام بن لە گەمارۆی دەریایی و لە هەموو ڕووەکانی ترەوە لەوپەڕی ئامادەباشی و توانادا بمێننەوە."

ترەمپ ئاماژەی بەوە کرد، ئاگربەستەکە تەنیا تا ئەو کاتە درێژ دەکرێتەوە کە ئێران پێشنیازەکەی پێشکەش دەکات و گفتوگۆکان بە ئەم شێوەیە یان ئەو شێوەیە" (ڕێککەوتن یان جەنگ) کۆتاییان دێت.

نوی دەکرێتەوە