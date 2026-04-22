مەسرور بارزانی: پابەندین بە داکۆکیکردن لە ئازادیی کاری راگەیاندن

پێش دوو کاتژمێر

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ساڵیادی رۆژی رۆژنامەگەریی کوردی، پشتیوانیی حکوومەت بۆ ئازادیی کاری راگەیاندن دووپات دەکاتەوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 22ـی نیسانی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە بۆنەی رۆژی رۆژنامەگەریی کوردی و ساڵیادی دەرچوونی یەکەم ژمارەی رۆژنامەی کوردستان، پەیامێکی پیرۆزبایی بڵاوکردەوە.

لە پەیامەکەی سەرۆکی حکوومەتدا هاتووە: "بە بۆنەی رۆژی رۆژنامەگەريی کوردی و دەرچوونی یەکەم ژمارەی رۆژنامەی (کوردستان)، لەلایەن میر میقداد مەدحەت بەدرخان، کە هاوکات ساڵیادی دامەزراندنی سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستانە، پیرۆزبایی لە گشت رۆژنامەنووسانی کوردستان و ئەندامانی سەندیکای رۆژنامەنووسان دەکەم و هیوای سەرکەوتن و پێشکەوتنی زیاتریان بۆ دەخوازم".

مەسرور بارزانی جەختی کردووەتەوە، "حکومەتی هەرێمی کوردستان وەک هەمیشە، پابەندە بە داکۆکیکردن لە ئازادیی کاری راگەیاندن و رۆژنامەوانی و پێشکەشکردنی کارئاسانیی پێویست بۆ راگەیاندنکاران".

سەرۆکوەزیران داوا لە راگەیەندکارانی کوردستان دەکات، "لە ئاست پیشە و ئەرکی گرنگی راگەیاندندا بن و بەشێوەیەکی پیشەییانە و بەرپرسیارانە، كاری خۆیان ئەنجام بدەن و یاسا و ئیتیک و پێوەرە نێودەوڵەتییەکانی ڕۆژنامەوانی لەبەرچاو بگرن و رۆڵی کارای خۆیان لە هۆشیارکردنەوەی کۆمەڵگە و بەرگریکردن لە دەسکەوتە نیشتمانییەکان و کولتووری بەیەکەوەژیانی ئاشتییانە و قەوارەی دەستووریی هەرێمی کوردستان بگێڕن".

رۆژی 22ـی نیسانی هەموو ساڵێک وەک رۆژی رۆژنامەگەریی کوردی دانراوە، ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 1898 کاتێک میقداد مەدحەت بەدرخان یەکەم ژمارەی رۆژنامەی کوردستانی لە شاری قاهیرەی پایتەختی میسر چاپ و بڵاو کردەوە.

ئەم رۆژنامەیە تاوەکو ساڵی 1902 بەردەوام بوو و 31 ژمارەی لێ دەرچوو. ژمارەکانی لە چوار شاری جیاوازی وەک قاهیرە، جنێڤ، لەندەن و فۆلکستۆن چاپ کران. هاوکات رۆژی 22ـی نیسان دەبێتە ساڵیادی دامەزراندنی سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستانیش لە شاری هەولێر لە ساڵی 1998ـدا.